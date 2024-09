En riesgo acuerdos para aprobar presupuesto y reformas electorales

“La Constitución establece que se tiene que escuchar una opinión no vinculante, en este caso del CNE. No podemos aprobar nada si no tenemos la opinión del CNE, porque, insisto, son ellos los que hacen las elecciones”, cuestionó el diputado y precandidato presidencial liberal, Jorge Cálix.

El aspirante a la presidencia señaló: “Yo no voy a mover un artículo de la Ley Electoral si no tengo la opinión del CNE. Lo pidieron ayer (el miércoles) y ellos no han dado la opinión aún, entonces no podemos aprobar algo”.

Asimismo, indicó: “Por otro lado, me llama la atención la insistencia: primero querían meter estos artículos, que son una reforma electoral, en la ley de presupuesto; después, en la ley especial; después, en la electoral, que es lo correcto, pero también me pregunto por qué no hacemos otras reformas”.

El diputado nacionalista Nelson Márquez aseveró que, como bancada, han solicitado un compás de espera para consultar con especialistas a fin de firmar el dictamen de las reformas electorales en Honduras.

El parlamentario detalló que, como bancada, sus 43 miembros se mantienen de acuerdo con el tema de la biometría; sin embargo, respecto a la Transmisión de Resultados Preliminares (TREP) en los tres niveles electivos, consideran que debe ser el CNE quien dé una opinión al respecto.