Académicos deben diseñar asignatura sobre Francisco Morazán

“Si la Secretaría de Educación tiene planeado incluir dentro de una malla curricular la asignatura del pensamiento morazánico, está bien, debemos fortalecer nuestra identidad hondureña, pero no estamos de acuerdo con que el instituto de formación política e ideológica de Libre tenga participación. Yo soy de Libre y estoy de acuerdo en la formación de cuadros dentro del partido, pero no llevar ideología a las escuelas”, dijo un dirigente.

“Ningún instituto ideológico de Libre, Partido Nacional, Partido Liberal u otro pueden participar en esto. Ellos de manera particular pueden estudiar el pensamiento de Francisco Morazán y formar sus cuadros en base a su orientación ideológica, pero no pueden intervenir en el sistema de educación público promoviendo un pensamiento que ellos creen que es el correcto”, dijo.

“El partido Libre no debe participar porque es un tema meramente académico que comprende a la nación y no a una ideología en particular aunque sepamos que la ideología de Morazán era liberal y progresista, nadie puede negar eso. Las personas mejor formadas no son las personas de Libre, las mejor formadas son los profesionales del área social, la Unah, por ejemplo, tiene doctores en historia, en sociología, en antropología que perfectamente pueden contribuir de manera científica y pedagógica en la construcción de esa currícula”, explicó.

Para Carlos Francisco Montes, padre de un estudiante de educación media, “está bien enseñar el pensamiento de Morazán, pero no crear una asignatura”.

“Los de Educación deberían solicitar asesoría a los países desarrollados para modernizar la educación y no hacer perder tiempo a los estudiantes. Sería mejor que eliminaran algunas clases para aumentar las de inglés y tecnología”, dijo.