700 abogados presentan expedientes para ser notarios

Entre estos documentos que deben de presentar los profesionales del derecho son: constancia de no tener denuncias en la Fiscalía, constancia de no tener denuncias de violencia doméstica, no tener ningún proceso incoado en su contra en los tribunales de justicia, además, no tener conflicto con la hacienda pública y el aval moral de seis abogados que puedan dar fe de su honorabilidad.

Las evaluaciones a las que son sometidos los aspirantes a notarios se basan en el conocimiento del Código del Notariado y cada uno de los aspectos implícitos en otras leyes del país, que tienen que ver con la función del notariado.

El examen de exequatur “se aprueba por unanimidad o por mayoría. Por unanimidad es cuando todos los miembros de la Corte Suprema de Justicia (15 magistrados) estamos de acuerdo en que el aspirante rindió un buen examen y por mayoría es un mínimo de ocho a siete”, explicó el magistrado Mario Díaz.