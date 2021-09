España evalúa proyecto de agua en zona rural de Comayagua

Comayagua, Honduras.

La secretaria de Estado de Cooperación Internacional de España, Pilar Cancela Rodríguez, conoció este lunes un "Proyecto de agua y saneamiento" que beneficia a más 43.000 personas en el departamento de Comayagua, región central del país centroamericano.



"Llevamos trabajando desde hace muchos años aquí en Honduras, la Cooperación Española tiene ya 40 años de andadura aquí, siempre nos hemos acompañado. Yo prefiero hablar de acompañarnos, España no tutela, España acompaña", enfatizó Cancela Rodríguez durante su visita a El Taladro, Comayagua.

La alta funcionaria española llegó hoy a Honduras como parte de una visita de trabajo que además le llevará el martes a Guatemala, acompañada de la directora de Cooperación con América Latina y el Caribe, Laura Oroz Ulibarri.



Cancela Rodríguez también fue acompañada a El Taladro por el embajador de España en Tegucigalpa, Guillermo Kirkpatrick; personal de la Agencia Española de Cooperación Internacional (AECID), la vicecanciller hondureña de Cooperación y Promoción Internacional, Karen Najarro, y autoridades locales de los municipios de Comayagua, Ajuterique y Lejamaní.



ESPAÑA CREE EN EL DESARROLLO DE LOS PUEBLOS Y LA DEMOCRACIA



Cancela Rodríguez señaló que todavía quedan pocas cosas por terminar en el proyecto de agua y saneamiento en El Taladro, que se terminarán de ejecutar con la Cooperación Española.

En el proyecto, que comenzó a funcionar hace dos años y tiene un coste de unos 14 millones de dólares, participan empresas españolas.



La secretaria de Estado de Cooperación Internacional elogió el trabajo mancomunado de tres municipios para el desarrollo del proyecto que, según indicó el alcalde de la colonial ciudad de Comayagua, Carlos Miranda, se comenzó a planificar en 2005, pero su ejecución demoró por situaciones adversas, incluso de tipo político.



Cancela Rodríguez expresó que cuando se trata de proyectos, se habla de dinero, pero que ella no hablaría de eso, "porque significa que te estás comprometiendo con el presupuesto".



"Creo que hay otras cosas que son mucho más importantes, como las que nos unen. Creo que la cooperación es, sobre todo, valores, principios, y en el caso de Centroamérica fue la primera zona mundial donde España inició su andadura en la cooperación, y no fue una casualidad, de hecho seguimos estando aquí", recalcó.

Añadió que "seguimos profundizando aquí y seguiremos haciendo muchísimas cosas, no solamente por los lazos que nos unen, culturales, el idioma nuestra historia común, sino porque además tenemos sentimientos compartidos y creemos en la evolución y el desarrollo de los pueblos".



España, según dijo Cancela Rodríguez, apuesta por los lazos de fraternidad, los derechos humanos, las instituciones democráticas, la igualdad de género y la defensa del medio ambiente.



Además, destacó los efectos de la pandemia de covid-19 en el mundo, "lo que ha venido a demostrar y dado una lección impresionante: que nadie sale solo de una situación difícil".

"Pensamos que toda la tecnología del siglo XXI nos había vacunado frente a cualquier circunstancia que pudiera ocurrir. La covid-19 nos ha demostrado que no es así, que nos necesitamos, que no hay país más importante que otro, que al final somos una comunidad global", indicó la alta funcionaria española.



Señaló además que todos los países necesitan caminar de la mano para salir de la crisis sanitaria, económica y social que está causando la pandemia de covid-19.



HONDURAS AGRADECE "ACOMPAÑAMIENTO FUNDAMENTAL" DE ESPAÑA



La subsecretaria hondureña de Cooperación y Promoción Internacional agradeció la visita de Cancela Rodríguez y la ayuda que España le ha brindado siempre a Honduras.



Najarro dijo que la cooperación de España también ha sido clave para que Honduras y la región centroamericana avancen en el desarrollo sostenible después de las tormentas tropicales Eta e Iota, que azotaron en noviembre de 2020, que se sumaron a la pandemia de covid-19.



A raíz de la pandemia y los dos desastres naturales Honduras ha tenido que "hacer toda una reprogramación de prioridades y solos no vamos a poder, necesitamos el apoyo de la cooperación, y el acompañamiento que España nos ha brindado ha sido fundamental", acotó.



También agradeció la reciente donación española de unas 280.000 vacunas AstraZeneca contra la covid-19, bajo el mecanismo Covax, que impulsa la Organización Mundial de la Salud (OMS).