Centros bilingües de Honduras, listos para retornar a las aulas

Tegucigalpa, Honduras.

Mantener cerradas las escuelas y colegios por más tiempo causará un gran impacto a largo plazo, no solo en el aprendizaje de los niños, sino en el desarrollo del país, indican expertos.

Ante eso, expresan que es necesario que se retomen las clases a través de la modalidad semipresencial y bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Sin embargo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Gestión de Riesgo (Sinager), para que haya un regreso seguro a las aulas de clases este año, los centros educativos deben cumplir dos condiciones: que cada centro esté preparado con las medidas sanitarias que garanticen seguridad a los padres de familia y a los menores y que los docentes ya estén protegidos con las dos dosis de la vacuna contra el covid-19.

Respecto a la bioseguridad, muchos centros educativos, especialmente los privados y bilingües, ya están preparados, otros están trabajando en la creación de los protocolos, en la readecuación de sus espacios y la adquisición de material médico para cumplir con los requisitos y así evitar contagios ante un posible retorno a los centros educativos.

LEA: Inyectarán segunda dosis a un millón de hondureños

Carlos Sabillón, gerente de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras (Fenieph), dijo que muchos de los centros han hecho grandes inversiones para regresar a la semipresencialidad.

Entre ellas están la compra de mascarillas, alcohol, gel, pediluvios, colocación de mamparas en cada uno de los pupitres y en la cafetería para cumplir con el distanciamiento y compra de equipo tecnológico, entre otros.

“La inversión de las escuelas puede ir desde miles de lempiras hasta millones”, agregó.

Sabillón indicó que para las escuelas bilingües con modalidad norteamericana, es decir, de agosto a junio, el año escolar está por comenzar y al menos el 10% de esas escuelas, la mayoría en Tegucigalpa, San Pedro Sula y La Ceiba, ya presentaron sus protocolos de bioseguridad ante el Sinager y están a la espera de la aprobación.

“Sé que a nivel de escuelas bilingües hay unas 38 que informaron que estaban listas con los protocolos y que han hecho solicitud al Sinager; sin embargo, en Tegucigalpa hay menos probabilidades de reabrir, porque es el foco de la pandemia actualmente. En San Pedro Sula se está manejando mucho mejor el problema, por lo que es muy probable que el Sinager tome la decisión de autorizar algunas escuelas”, anunció.

Entre las escuelas que ya están listas para regresar a las aulas figuran American School of Tegucigalpa, International School of Tegucigalpa, Del Campo School, Discovery School, Santa María del Valle, Happy Days and Freedom, Seran, Escuela Internacional Sampedrana, La Ceiba Bilingual School, Escuela Bilingüe Santa Teresa, Mazapan School y Mayatan School en Copán.

Modalidad

Sabillón explicó que las instituciones analizan opciones para ofrecer las clases semipresenciales. “El regreso puede ser en dos vías, una es que el centro educativo tenga instaladas plataformas tecnológicas, equipo y cámaras, de tal manera que una parte de los alumnos esté en el aula y la otra parte esté en sus casas recibiendo la misma clase a la vez.

La otra modalidad sería que una parte de los alumnos llegue un día a la escuela y la otra parte llegue otro día”, detalló.

Otras, por su parte, debido a la fuerte inversión que deben hacer en medidas de bioseguridad, han optado en mejorar sus plataformas tecnológicas y seguir a través de la modalidad virtual.

En el país hay más de 300 centros educativos bilingües, entre grandes, medianos y pequeños, estos últimos tienen muy pocas probabilidades de reabrir, a menos que sean escuelas que estén en lugares donde hay poco o cero contagios.

Ya tenían autorización

Wendy Hall, rectora de la escuela Santa María del Valle de San Pedro Sula, dijo que desde marzo las escuelas tenían autorización para iniciar clases, pero debido a la circulación de las nuevas variantes del virus en el país, Sinager revocó el permiso.

La también fundadora de la escuela explicó que el comienzo de este año escolar podrá ser bajo la modalidad híbrida, donde el 50% de los alumnos reciben clases en las aulas y el resto desde sus casas simultáneamente.

Las autoridades escolares han hecho una gran inversión en la instalación de cámaras térmicas y han instalado una clínica para evaluar a los menores.

Antes de llegar a la escuela, los padres deben llenar un formulario para conocer sobre la salud del niño.

Cabe resaltar que el regreso a clases semipresenciales no será obligatorio para los niños, los padres que deseen pueden seguir bajo la modalidad virtual. “Hicimos una encuesta y el 60% de los padres aceptaron enviar a sus hijos a la escuela”, dijo Hall.

Agregó que es urgente reabrir los centros educativos. “El retorno a clases no debe ser negociable, es ahora cuando debemos actuar, el futuro de toda una generación está en juego”, puntualizó.

La rectora de la Santa María del Valle agregó que muchos docentes salieron del país a vacunarse contra el covid-19, por lo que el 60% ya tiene la segunda dosis; y el 98% del personal ya está vacunado con una dosis, dijo.

Vacunación

Aunque las escuelas estén listas, la falta de vacunas para los maestros retrasa el regreso a las aulas.

José Lara, jefe del Sinager, indicó que a la fecha la entidad ha recibido unas 180 solicitudes de centros educativos para retornar a clases semipresenciales.

De esas, más de 150 son de escuelas y colegios del sistema público, de municipios en Lempira, La Paz, Valle, Choluteca, Comayagua y Ocotepeque.

El resto de solicitudes son de centros privados y bilingües. “Hemos recibido muchas solicitudes de centros privados y de centros gubernamentales, y efectivamente muchos han estado creando las condiciones para hacer un retorno seguro a clases; pero falta la vacunación de los docentes”, refirió.

La Secretaría de Salud ya inició con la vacunación de los docentes, pero el proceso se debe agilizar. Cifras oficiales dan a conocer que hasta la semana pasada la Secretaría de Salud había vacunado a más de 12,000 maestros que no cuentan con Seguro Social.

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registra más de 13,000 docentes que se inmunizaron en la primera fase de vacunación porque tienen una enfermedad de base.

“Mientras no tengan los docentes las dos dosis de la vacuna consideramos que todavía no estamos listos para autorizar un retorno presencial a las aulas”, dijo el también doctor. Las autoridades de Educación esperan que para finalizar agosto más de 40,000 docentes ya tengan aplicadas las dos dosis de la vacuna contra el virus para reabrir algunos centros.

A finales de agosto, el Sinager verificará los avances. “Vamos a sentarnos para ver si se cumplen con las condiciones y decidir si empezamos o no”, aseguró Lara. Agregó que de cumplir con las condiciones, a principios de septiembre podría darse un regreso a las aulas en lugares donde los casos de covid son menores. “A muchas escuelas lo único que les falta es que sus maestros estén vacunados, las demás condiciones ya las cumplen”, puntualizó.