Expertos coinciden que la "relajación" ha detonado los contagios covid-19 en Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

La infectóloga Maribel Rivera lamentó que la población no tenga conciencia que el virus del covid-19 sigue contagiando y matando a muchas personas.

Según datos de la Secretaría de Salud, solo en el año 2021 se ha contagiado la misma cantidad de personas que resultó afectada en 10 meses del año 2020 y la cifra de muertes es similar.

“Se deben hacer campañas que mantengan la conciencia de la población porque las personas han perdido el miedo, no hay esa consciencia de que todavía estamos en pandemia”, insistió.

“Vemos en la calle que mucha gente anda sin mascarilla, las personas están olvidando las medidas de bioseguridad, sobretodo el distanciamiento. Muchos sitios públicos están abiertos y se nos olvida, pensamos que porque ya se están vacunando unos cuantos, esto nos va a salvar a todos”, dijo.

Rivera expresó que la conciencia ciudadana debe ser en todo sentido para evitar el contagio y la propagación de la enfermedad. “Debemos evitar contagiar a los demás, creo que nos hace falta esa sensibilidad de que yo me protejo, pero no solo me estoy protegiendo, sino a los que están a mi alrededor”, indicó.

“Todos podemos ser portadores del virus de manera asintomática y por consiguiente debemos cuidar a los que nos rodean”, exhortó.

El salubrista Héctor Galindo comentó también que el incremento de casos de covid-19 en los últimos días se ha dado porque la población se ha relajado. Desde finales del 2020 el país viene en una sostenida creciente de contagios y decesos por la enfermedad, esto por distintos eventos en los que la población ha salido sin la conciencia debida.

“Lo que se viene es un mal pronóstico, hemos visto que nos estamos relajando, hay eventos deportivos y políticos. Estamos viendo muchas reuniones familiares en las que no hay medidas de bioseguridad y eso ha venido a aumentar los casos”, aseguró.

“Creo que esto es porque no tenemos conciencia o somos indolentes al virus, solo decimos se murió de covid-19, como que ya nos estamos acostumbrando”, lamentó.

Galindo afirmó que la situación actual del virus es muy compleja, por lo que relajarse sería encaminarse a una catástrofe. “Esto está peor que el año pasado, está casi el doble de los casos y el doble de los fallecimientos que se reportaron el año pasado”, mencionó.

“Se supone que el año pasado fue lo más duro de la pandemia, pero estamos enfrentando lo peor en solo cinco meses. Ya debimos haber aprendido que la mascarilla es indispensable, el lavado de manos y el distanciamiento, lo que pasa es que nos estamos relajando”, finalizó.