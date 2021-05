Ya van más de 114,000 personas vacunadas contra el covid-19

Tegucigalpa, Honduras.

El proceso de vacunación contra el covid-19 en el país avanza de manera lenta, según expertos. A la fecha, Honduras lleva 83 días desde que comenzó aplicar la vacuna a sus habitantes.

Desde el 25 de febrero que la Secretaría de Salud, a través del Programa Amplio de Inmunizaciones (PAI) comenzó la primera campaña de vacunación hasta el 15 mayo se han aplicado 114,225 dosis a igual número de personas; de esas, 108,538 tienen la primera dosis y 5,687 ya completaron el esquema de vacunación que es de dos dosis, con las vacunas de Moderna y Sputnik V, de acuerdo con los datos que tiene la Secretaría. Los que están inmunizados con las dos dosis son personal de Salud que está en la primera línea de combate contra el virus que ya deja en el país más de 226,000 persona contagiadas y casi 6,000 fallecidos.

Los más de 108,000 que solo han recibido una dosis corresponden a los grupos de personal de Salud del sector público y privado, enfermos renales, algunos de los cuerpos de socorro y algunas personas mayores de 75 años.

Dosis

Desde febrero a mayo se ha registrado el ingreso al país de 305,600 dosis de diferentes vacunas contra el covid-19, entre estas están las donadas por el Gobierno de Israel (Moderna), las que envió el Mecanismo Covax (de AstraZeneca), las que el Gobierno compró al Fondo de Inversión Ruso (Sputnik V) y las que fueron donadas por el Gobierno de El Salvador a siete municipalidades (las de AstraZeneca). Al analizar la cifra de vacunados respecto al total de la población elegible a inmunizar que es de 5,717,985 hondureños, se establece que Honduras ha logrado vacunar al 2% de la población, de esos solo al 0.1% se le ha aplicado el esquema de vacunación completo y en promedio se están vacunando a 1,400 personas al día.

Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureños de Seguridad Social (IHSS) en San Pedro Sula, expresó que el proceso de vacunación en el país ha sido lento. “No es del todo apropiado para nuestro país, nos hemos quedado cortos, por que las negociaciones no fueron las mejores; van avanzando muy despacio, seguimos siendo el segundo país más atrasado y estamos a expensas de las compañías farmacéuticas o la mendicidad de internacional”, dijo.

Umaña refirió que el número de personas inmunizadas es muy baja; sin embargo, la agilización del proceso dependerá de las gestiones que hagan las autoridades del Gobierno para adquirir más vacunas, así como del envío de dosis que realicen las casas farmacéuticas al país. “No vamos a poder acelerar el proceso de vacunación al ritmo que queremos porque ya no depende de los hondureños. Honduras ya no depende de sí misma para lograr una buena campaña de vacunación”, comentó doctor. Honduras es el quinto país en la región respecto al número de vacunas aplicadas; en primer lugar sobresale El Salvador con más de un millón de personas vacunadas, le sigue Costa Rica con más de 600,000, Panamá con unas 500,000 y Guatemala con más de 290,000 personas vacunadas, según datos de la plataforma Our World in Data.

Campaña

Ayer comenzó la aplicación de la segunda dosis con AstraZeneca para los casi 49,000 personas del sector Salud que se vacunaron en marzo; en dos semanas el número de personas que tienen completo el esquema de vacunación aumentará al menos a 0.9%.

El viceministro de Salud, Nery Cerrato, informó que para con la llegada de más vacunas estima que a finales de junio habrán vacunado con al menos una dosis a más del 10% de la población apta, de acuerdo con el Plan Nacional de Vacunación. “Calculamos que para el 30 de junio debemos tener vacunada o alcanzada al menos con una dosis a más del 10% de la población elegible, que es estimada en más de 5.7 millones de personas”, informó.