Este mes vienen las primeras 160,000 dosis de la vacuna rusa

TEGUCIGALPA.

El embajador de Rusia para Honduras, Alexander Nikolaevich Khokholikov, confirmó que ya hay un contrato para traer 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V al país.

Con las dosis se inmunizarán a 2.1 millones de hondureños contra el covid-19.

Se espera que el contrato firmado por las autoridades rusas llegue al país hoy, anunció el funcionario, luego de presentar sus cartas credenciales ante el presidente Juan Orlando Hernández y el canciller, Lisandro Rosales.

“Rusia está cooperando con todo el mundo para luchar contra la pandemia”, dijo el embajador en conferencia de prensa.

La adquisición de la vacuna Sputnik V es la primera compra que el Gobierno realiza directamente con una casa farmacéutica para tener el antídoto contra el virus.

Negociación Autoridades que negociaron el acuerdo de compra

Representantes de Honduras:

1. Marco Midence, SEFIN

2. Alba Flores, SESAL

3. Fredy Guillén, SESAL

4. Francis Contreras, ARSA

Representantes:

de Sputnik V:

1. Dmitry Ustinov

2. Oksana Kislova

3. Vladimir Primak

4. Valeriya Zadorozhnaya

Marco Midence, ministro de Finanzas, explicó que se negoció que el primer lote de vacunas sea de al menos 160,000 dosis para vacunar a los 80,000 trabajadores de la salud que tienen como meta inmunizar lo más rápido posible.

De acuerdo al contrato, la primera entrega se realizará antes que finalice marzo y las demás se harán en los meses subsiguientes, informó.

“Hablé con el director del Fondo Ruso de Inversión y le expresé el interés nuestro de que en este mes venga un lote importante para atender al menos a los de primera línea, y luego habrá un calendario de llegada de dosis que vendrán en los próximos meses.

En el contrato se establece que 60 días después de firmado ya pueden hacer entregas masivas de las dosis que hemos solicitado por el orden de 4.2 millones”, detalló Midence.

El funcionario no dio a conocer la inversión de la compra; sin embargo, dijo que el precio de cada vacuna es de menos de 10 dólares la dosis y a eso se le suma el envío.

Midence señaló que se cuenta con la veeduría social del Foro Nacional de Convergencia (Fonac) y el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) en el proceso de adquisición de la vacuna.

Honduras tiene acuerdos de confidencialidad con dos casas farmacéuticas más y en cuanto hayan negociaciones más avanzadas se darán más detalles, dijo. “La vacuna es la prioridad del Gobierno; estamos administrando y asegurando los recursos para vacunar las 5.7 millones de personas elegibles”, enfatizó.

Midence agregó que a través de las compras directas tienen como meta traer seis millones de dosis de vacunas para aplicarlas a tres millones de hondureños. El resto de compatriotas serán inmunizados con las vacunas que dé el mecanismo Covax.

Vacunas de Covax

Las autoridades de Salud aseguraron que las 424,800 dosis de la vacuna contra el covid-19 donadas por el Mecanismo Covax para el primer semestre de 2021 empezarán a llegar la tercera semana de marzo con un primer lote de 48,000 dosis.

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, reaccionó luego de que el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) informara su retiro del consejo de veeduría en el proceso de adquisición de la vacuna.

El CNA, a través de un oficio, anunció que no podrán seguir siendo veedores para la obtención de vacunas debido al desinterés, ineficiencia y falta de seguridad para la compra del medicamento.

El oficio agrega que les preocupa que Salud no hiciera pública la respuesta del mecanismo Gavi-Covax, “en el que le hicieron saber la imposibilidad por parte de dicho ente en poder vender a Honduras 1.9 millones de dosis”.

Ante eso, la ministra y la representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), Piedad Huerta negaron que tal notificación exista.

“Desde el año pasado habíamos enviado una carta de interés para comprar cuatro millones de vacunas adicionales a través del Fondo Rotatorio, pero en una reunión del consejo de veedores se les informó que debido a la gran demanda que tienen las empresas productoras, el Mecanismo nos dijo que primero se entregará la donación del 20% y a finales de 2021 o en 2022 los países que formamos parte del Mecanismo podemos optar a comprar las vacunas a través del Fondo”, detalló la ministra.

Huerta recordó que hay un comité independiente para la asignación equitativa de vacunas a nivel mundial y que “fuera de esta comunicación del 26 de febrero, donde se le comunica al Ministerio de Salud, la OPS no tiene conocimiento de que se le haya emitido otra carta u otra comunicación diferente de esta”, dijo.

El fondo Rotatorio de vacunas de la OPS es la entidad encargada de hacer las compras de vacunas para Covax.

Ya se ha emitido la orden de compras y se está en los trámites logísticos para hacer llegar las 48,000 dosis del primer lote de vacunas al país, seguido de lotes subsecuentes que llegarán al país entre marzo, abril y mayo.

No a la política en este tema. El ministro Carlos Madero lamentó que el CNA se retire de la veeduría del proceso de adquisición de la vacuna basado en una nota que no existe.

“Esa notificación no ha ocurrido, por lo que hacemos el llamado, no importa de dónde vengan las vacunas, son para el pueblo y no puede entrar la política en este tipo de adquisiciones en este bien humano”, puntualizó Madero.

El embajador ruso hizo el anuncio que ya está listo el acuerdo sobre la compra de la vacuna ayer durante una conferencia de prensa en Casa Presidencial. En la imagen, junto al ministro de Finanzas, Marco Midence.

Marco T. Medina agradece a científica rusa por el apoyo TEGUCIGALPA. Tras el acuerdo logrado entre Honduras y Rusia para la adquisición de 4.2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, el investigador hondureño y actual director para América Latina de la Federación Mundial de Neurología (WFN, por sus siglas en inglés) Marco Tulio Medina, expresó su gratitud a la científica rusa Alla Guekht por el apoyo brindado para la llegada de esta vacuna. “Deseo agradecer a mi amiga la científica y doctora rusa Alla Guekht por su apoyo para obtener la vacuna Sputnik V para Honduras”, publicó Medina en su cuenta de Twitter. Guekht es una de las directoras de la Federación Mundial de Neurología y Medina ha trabajado en el pasado con ella en el tema de problemas neurológicos y epilepsia. “Nos comunicamos con Guekht con el objeto de que nos apoyara con las autoridades rusas, ya que tiene una enorme influencia en su país. Ella nos contactó con el representante del ministerio de salud ruso y con esa línea de trabajo nos comunicamos con la ministra de Salud y el ministro de Finanzas de Honduras”, explicó. Fue así que comenzaron las negociaciones para traer su vacuna. “Estoy muy agradecido por el apoyo que ella nos ha brindado”, dijo. La Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) emitió un dictamen favorable sobre la vacuna rusa, lo que ayudó para que la Agencia Reguladora Sanitaria (Arsa) aprobara su uso de emergencia en el país.

Precio de la vacuna Rusa es de

menos de 10 dólares la dosis