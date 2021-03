Arrancan clases atípicas en centros educativos de Puerto Cortés

PUERTO CORTÉS.

Pese a que 2020 fue un año crítico por el inicio de la pandemia, los maestros y autoridades educativas están muy optimistas de que este 2021 será mejor para los estudiantes.

Hay centros educativos de Puerto Cortés con clases semipresenciales, pero esta modalidad es aplicada principalmente en las zonas donde hay poca cantidad de alumnos matriculados.

En la aldea Travesía, donde viven unas 2,000 personas, está la escuela Miguel Paz Barahona, que hasta la fecha tiene 140 estudiantes matriculados en dos jornadas desde primero a noveno grado.

Las autoridades del centro distribuyeron a los alumnos para que reciban clases tres veces a la semana por dos horas. Un grupo va de 7:00 am a 9:00 am y otro de 9:00 am a 11:00 am, y en la tarde de 1:00 pm a 3:00 pm y de 3:00 pm a 5:00 pm, un día.

El siguiente día va otro grupo en el mismo horario, asimismo, el tercer día, sin receso para evitar la cercanía y distracción entre los niños. “Los padres ya saben que deben llevar a sus hijos con mascarilla y proporcionarles el gel antibacterial”, dijo Magdalena Buelto, directora de la escuela.

“Tratamos de rescatar el tiempo con los alumnos porque en la comunidad garífuna falla la señal para conectarse a internet o algunas familias tienen problemas económicos”, explicó Mariela Aquino, profesora de séptimo grado.

Mientras que en la escuela República de Chile, en el centro de la ciudad porteña, las clases serán virtuales, salvo que algunos alumnos podrán presentar sus tareas en el centro cuando no tengan acceso a la web, acción que aseguró el director Rosalío García que no es obligatoria.