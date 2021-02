Gobierno de Honduras pide no politizar distribución de vacuna anticovid

Tegucigalpa, Honduras.

El Coordinador General de Gobierno, Carlos Madero, llamó hoy a la comunidad internacional y nacional a "no politizar" el manejo de la vacuna y se refirió a Israel por la donación de un lote de vacunas contra el covid-19.

Ministro Carlos Madero

“La vacuna no se puede politizar, es una prioridad mundial, no envenenemos a los hondureños con la politización de este tema, la vacunación del pueblo hondureño es una prioridad", sostuvo el funcionario.

Madero aseguró que Honduras fue de los primeros países en "denunciar la inequidad en el acceso a la vacuna, pues el acaparamiento de los países ricos ha golpeado al mecanismo Covax".

Relacionada: Esta semana esperan cerrar la compra de vacunas en Honduras

“Es por ello que solicitamos la reforma a la Ley de Vacuna Gratuita, para negociar directamente con las casas farmacéuticas, esta no es una decisión antojadiza del Gobierno, hemos hecho consultas con expertos”, afirmó.

Por otro lado, el también coordinador del Gabinete Económico agradeció al Estado israelí la donación de vacunas contra el coronavirus. “Probablemente serán unas 5,000 dosis de vacunas contra la covid-19 que serán para la primera línea de la salud”, detalló.

Un plan integral, transparente y de bien común

La inmunización contra covid-19 en Honduras debe regirse bajo un plan integral, un registro público, transparencia y una campaña de información para la población, señalaron expertos en el panel “Transparencia en la ruta de la vacuna de covid-19” realizado este martes por la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).



Los expertos analizaron los retos del país para que se lleve a cabo un proceso de vacunación efectivo, transparente, de amplia cobertura y que priorice el acceso a población en primera línea de riesgo. Todos coincidieron en la importancia de procesos transparentes en los que las autoridades rindan cuentas a los hondureños y que las vacunas sean vistas como un bien común en lugar de un bien comercial.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, advirtió que los programas de vacunación en diversos países no son realmente claros y que además de las vacunas, será necesario hacer seguimiento a los tratamientos e insumos.

Además: Farmacéutica Sanofi hará ensayos de vacuna contra la Covid-19 con voluntarios de Honduras



A criterio de Reyna Durón, directora de Investigación de Unitec, para enfrentar esta problemática en los procesos debe primar la transparencia en las negociaciones directas con los laboratorios productores de las vacunas, junto a una “gestión de compras bajo estricta vigilancia técnico-científica, seguimiento científico post-vacunación, control sobre los centros de vacunación para combatir el mercado negro y acaparamiento, así como priorización, equidad y honestidad en la formulación del plan de vacunación”.



"Ese tema de la transparencia es fundamental”, recalcó Rutilia Calderón, exministra de Salud, al tiempo que insistió en valorar la calidad de las vacunas que sean adquiridas junto a la eficiencia, eficacia y seguridad.

“No solo no tenemos un verdadero plan nacional de introducción de la vacuna contra covid-19, cuando técnicamente lo analizamos en lo que debería ser la estructura de un plan, encontramos vacíos importantes. No puede haber un plan aislado de la estrategia de enfrentamiento de la pandemia”, agregó Calderón.



“Hay mucha incertidumbre y por eso la transparencia es fundamental, no caer en el nacionalismo de la vacuna porque no se puede politizar o sectorizar el tema. En Honduras caemos en la trampa de crear una gobernanza falsa, de establecer vía decreto quiénes deben ser los veedores y hemos aprendido de los casos como los hospitales móviles, que quienes están llevando a cabo las compras no deben establecer las reglas a los veedores, al contrario, las reglas deben ser fijadas por los veedores para obtener transparencia y legitimidad social”, manifestó por su parte Lester Ramírez, director de Gobernanza y Transparencia de ASJ.



"Nuestro lema durante la emergencia ha sido ‘la transparencia salva vidas’ y todos tenemos que ser transparentes para salvar vidas. Transparencia Internacional y sus capítulos en el mundo han resuelto mantener la vigilancia sobre los procesos de compra, almacenaje y distribución de la vacuna contra covid-19, procurando que exista equidad, justicia y transparencia, y que los más pobres también reciban de manera oportuna esta vacuna", expresó Carlos Hernández, director ejecutivo de la ASJ.