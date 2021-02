El 61% de los millenials hondureños no votaría en elecciones y quiere migrar

Tegucigalpa.



El 61 % de los "millenials" hondureños no votaría en las elecciones primarias, programadas para el próximo 14 de marzo, si estás se celebrarán de inmediato, y quiere migrar debido a la falta de empleo, y un 77 % considera que Honduras no ofrece oportunidades para emprender un negocio.



Así lo dio a conocer este viernes a Efe el gerente de Política Económica del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Santiago Herrera, con base en un sondeo realizado por esa cúpula patronal del país.



De acuerdo con el estudio, el 61 % de los millenials encuestados contestaron que si los comicios se celebraran hoy, no votarían, mientras el 52 % dijo no tener ninguna preferencia política.



"En la medida que los partidos políticos se conviertan en interlocutores de las necesidades de las demandas de la gente, en esa medida la gente confía en los partidos", subrayó Herrera.





Sin embargo, en Honduras los jóvenes han venido "perdiendo confianza" en los partidos políticos ante la falta de cumplimiento a sus necesidades, añadió.



Muchos jóvenes creen que un líder "no necesariamente un partido, interpreta sus demandas, sus necesidades y probablemente tiene más posibilidades de cumplir sus expectativas", enfatizó Herrera.



Las elecciones primarias o internas, que no son obligatorias, se celebrarán el 14 de marzo con la participación de los partidos Nacional, en el poder; el Libertad y Refundación (Libre, primera fuerza de oposición), y el Liberal, también de oposición, mientras que las generales se llevarán a cabo en noviembre de este 2021.

Migrar ante falta de oportunidades

Por otro lado, el 61 % de la generación de los millenials, que la conforman las personas nacidas en las décadas del 80 y 90, quiere migrar principalmente debido a la falta de empleo y oportunidades en su país.

El alto número de millenials que desean migrar "preocupa" a la empresa privada de Honduras, señaló Herrera, quien dijo que los jóvenes que están "desalentados" ante la falta de un empleo sólo tienen "dos salidas: se van a buscar una emigración regular o irregular buscando oportunidades en otro lado o son fáciles presas para involucrarse en actividades de tipo irregular".



Destacó que las remesas familiares son la principal fuente de divisas del país centroamericano, pero "no deja de ser una tragedia de carácter familiar y social" por la migración irregular de miles de hondureños.



"Quisiéramos que esos jóvenes estén formados, capacitados, aptos para poder desarrollar una labor, ingresar al mercado laboral de manera productiva. El país no puede estar sacrificando a su juventud por falta de oportunidades", enfatizó el representante del Cohep.





El verdadero propósito de la empresa privada de Honduras "antes, durante y después de la pandemia" y tras el paso devastador de las tormentas tropicales Eta e Iota, en noviembre pasado, es "generar empleo", enfatizó.



Los jóvenes necesitan tener acceso a "un empleo formal, no uno informal o precario", señaló Herrera, quien indicó que la empresa privada requiere un ambiente de negocios propicio para crear puesto de trabajo.



Las empresas también necesitan un clima de inversión favorable que genere "confianza", así como un entorno con condiciones de seguridad jurídica que garantice que las "reglas son estables", agregó.

Falta de educación, otra falencia

El documento desnuda otra falencia: la falta de acceso a la educación en el país, donde sólo el 17 % de los millenials encuestados ha terminado una carrera universitaria, 39 % cursó su secundaria y el 16 % sólo la primaria.

Además, el 23 % de los jóvenes es estudiante universitario, 3 % tiene una carrera técnica y apenas un 2 % ha obtenido un postgrado, por lo que Herrera instó a las autoridades de Honduras a fortalecer el sistema educativo y garantizar el acceso a internet.



El 87 % de los millenials tiene televisión en su hogar, un 86 % cuenta con un teléfono inteligente, y sólo el 35 % tiene en su casa una computadora.



El estudio del Cohep también señala que el 77 % de los encuestados cree que en Honduras no hay oportunidades para emprender un negocio y el 29 % desea iniciar un emprendimiento a corto plazo.



"Cada vez el país hace un esfuerzo y debemos reconocerlo que tanto a nivel del Gobierno (...) ha tratado de consolidar todos sus programas para favorecer el emprendimiento. Nosotros como empresa privada hemos motivado y promovido muchas acciones para asegurar que los jóvenes tengan oportunidades para crear un negocio de manera fácil", explicó.



Herrera destacó la importancia de aumentar los ingresos de las familias para mejorar la calidad de vida de las personas y evitar que los jóvenes migren de manera irregular en caravanas.