Unah prepara escenario para el retorno escalonado a clases en 2021

Tegucigalpa, Honduras

El rector de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah) Francisco Herrera, afirmó que hemos estado preparando el escenario para el retorno a clases presenciales en el 2021, bajo estrictas medidas de bioseguridad.

Herrera aclaró que “aunque evidentemente no estamos hablando el retorno presencial del 100%, sino que en aquellas asignaturas que requieren presencialidad, como los laboratorios y áreas clínicas que requieren la presencia de los muchachos y será indispensable hacerlos”.



“Sin embargo, estamos todavía a la expectativa de la pandemia para poder dar ese paso tan importante, pero ya tenemos listo todo lo necesario para regresar a clases pero de manera escalonada con la presencialidad en esas áreas y la virtualidad fortalecida”, sostuvo.

Conexión con la Universidad

“Ese será uno de los retos, pero el mayor reto será ir en pos de esos jóvenes que han perdido la conexión con la Universidad y que no podemos dejar de la mano”, señaló.



Dijo que “nuestro reto prioritario para el 2021, es buscar al 15% de los estudiantes que abandonó las aulas de clases a causa de la pandemia y de las tormentas Iota y Eta”.



“Nosotros tenemos que rescatar a esa población estudiantil que abandonó las aulas de clases este año y no lo hicieron porque quisieron o por haraganes, sino porque sencillamente no pudieron continuar sus estudios”, sostuvo.



“Posiblemente, esa cifra del 15% se quede corta y podría subir, pero estamos decididos a ir a buscarlos y traerlos de nuevo a casa”, agregó.



“Estos son los enormes retos que trenemos, pues es prioritario para nosotros que los jóvenes se sientan respaldados por la institución en la cual han confiado su futura formación", subrayó.

“Otro de los retos es el de darle mantenimiento a los equipos, pues no podemos estar viviendo con el presupuesto solo para sueldos y salarios, puesto que la Unah requiere que se le ponga al día en muchas situaciones”, señaló.

“Para el caso, tenemos que echar a andar los laboratorios pues tenemos compromisos establecidos y que debemos honrar”, finalizó.