Transportistas dan 72 horas al IHTT para que cumpla acuerdos

Tegucigalpa, Honduras.



Una paralización al transporte anuncian sus dirigentes si no se cumplen los acuerdos que lograron hace tres meses.



Como medida de presión dan 72 horas de plazo a las autoridades del Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT) para que les cumpla lo pactado; de lo contrario, el miércoles paralizará unidades en todo el país, determinaron en la asamblea informativa ayer en Siguatepeque.



Entre los acuerdos que lograron y que no se han cumplido: un bono solidario de dos mil lempiras a los trabajadores de esta actividad; sin embargo, este solo lo han recibido unos cuantos transportistas.



“Damos 72 horas al Gobierno para que nos dé respuesta. Después de la firma de un acuerdo por tres meses hemos esperado, pero nos cansamos de esperar”, reclamó Hedman Tinoco, dirigente del transporte.



Los transportistas también piden no pagar la matrícula vehicular.



“No tenemos capacidad económica, eso sería un real alivio de deuda en los bancos, cooperativas y financieras, porque tampoco tenemos la solvencia para enfrentar los compromisos”, dijo Tinoco. Los transportistas alegan que aún no se les ha hecho efectivo un descuento en bomba de combustible, otro de los acuerdos.