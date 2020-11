Continúan los rescates aéreos de cientos de hondureños

“Me dio temor y salí nadando”. “Por voluntad de Dios estamos con vida, mi casa no fue destruida pero quedó inundada; pero ya no teníamos comida, ni agua, por lo que al llegar los helicópteros no lo pensamos y agradecemos a ellos por rescatarnos”, expresó Nilcia Sagastume, pobladora de la aldea Río Seco, en Santa Bárbara, quien contó que en lo que ha vivido nunca había visto tanto desastre en su comunidad. “Hemos pasado varias tormentas, pero como es una montaña ocurrieron varios derrumbes”, Nilcia Sagastume, pobladora de Río Seco en Santa Bárbara.