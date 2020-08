En 50% disminuyó el número de pruebas PCR procesadas

TEGUCIGALPA.

En las últimas siete semanas, la cantidad de muestras procesadas por el Laboratorio Nacional de Virología para diagnosticar pacientes con covid-19 bajó en más del 50% debido al mal estado del equipo y a la falta de kits de extracción.

De acuerdo con los reportes de la Unidad de Vigilancia de la Secretaría de Salud, hasta la semana 27 (del 28 de junio al 4 de julio) se procesaron 11,297 muestras, la cantidad más alta desde que comenzó la pandemia en el país, sin embargo, para las siguientes semanas el número de muestras disminuyó, bajando más de un 50% en la semana 33 (del 9 al 15 de agosto) cuando se procesaron solo 5,461 muestras. Con la falta de pruebas para diagnosticar casos de covid-19 en el país es imposible determinar cuándo se aplanará la curva de la pandemia, aseguran expertos.

Karla Pavón, jefa de la Unidad de Vigilancia y Epidemiología, indicó que aún no hay respuesta de cuándo van a reparar las máquinas dañadas o de cuándo tendrán los kits de extracción comprados en abril por Inversiones Estratégicas de Honduras (Invest-H) y que todavía no llegan al país. “No me han dicho nada sobre eso”, dijo ayer.

Puntos clave 1- En la última semana se procesaron 5,461 muestras, de las cuales 3,006 resultaron positivas, lo que indica que el porcentaje de positividad en el país de es de 55%, es decir que de cada 10 personas cinco son positivas. 2- Honduras se ubica en el puesto cuatro con más pruebas realizadas en Centroamérica, el primero es El Salvador con más de 270,000 pruebas, le sigue Panamá con más de 260,000 y Guatemala con unas 200,000 pruebas realizadas; en el quinto lugar está Costa Rica. 3- El Laboratorio de Virología tiene una mora de más de 5,000 muestras en todo el país. Los resultados que brindan cada noche en cadena nacional tienen atraso de hasta 15 y 20 días, por lo que se requiere agilizar el proceso, indican expertos.

Pavón expresó que el laboratorio tiene los insumos para procesar muestras al menos dos semanas más, pero de no tener respuesta los microbiólogos deberán procesar las muestras de forma manual.

“Ahora estamos trabajando con dos equipos de extracción. Tenemos unas 10,000 pruebas y llegaron 5,000 más, con eso tenemos para hacer pruebas esta semana y la próxima”. Añadió que también pueden hacer pruebas manuales, pero existe mayor riesgo de contaminación del equipo.

Los epidemiólogos en reiteradas ocasiones han manifestado que se requieren hacer entre 2,500 a 3,000 pruebas diarias para conocer el número real de hondureños contagiados con el virus, sin embargo, a diario se realizan en el país entre 800 y 1,000 pruebas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) entregará equipo a la Secretearía de Salud, con el que se espera reducir la mora de muestras que tiene el laboratorio desde hace dos meses. Pavón dijo que el equipo es para realizar el proceso completo de las muestras y espera que esté en el país la última semana de agosto.

Adquisición

La ministra de Salud, Alba Consuelo Flores, aseguró que se adquirieron 75,000 pruebas PCR, por lo que esta semana se procesarán más muestras. “Ya esta semana estamos reactivando de nuevo el laboratorio, habíamos tenido alguna dificultad con el equipo porque insumos para realizar las pruebas sí hemos tenido, pero ya se reparó este equipo”, expresó la titular de Salud.

Flores agregó que con la compra se tiene abastecimiento de pruebas para tres meses.Además se está esperando más equipo y con la apertura de las fronteras será más fácil la adquisición que se solicitó desde principios de año, apuntó.

Desde marzo hasta la fecha el Laboratorio de Virología ha procesado 126,374 muestras por covid-19, de las cuales 51,670 personas han resultado positivas con el virus.

Aunque los hospitales del país han tenido una leve baja en el número de atenciones por síntomas de covid-19, los expertos opinan que se debe estar alerta, pues en las próximas semanas podría presentarse un repunte de casos debido a la reapertura económica.

Expresaron que es necesario que las brigadas que andan en los barrios realicen pruebas rápidas. A la fecha han aplicado 900 pruebas PCR.

El titular de la RMS, Harry Bock, manifestó que en las visitas aplican pruebas PCR para mayor certeza de casos.

“Las PCR que andamos tomando no son para toda la población, son para aquellas personas de riesgo. Es decir, a aquellos que reúnan los síntomas de covid-19, adultos mayores o pacientes con enfermedades crónicas de base”, aclaró.