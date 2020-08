Muere de Covid-19 el padre del diputado Francisco Paz

Tegucigalpa.



El nuevo coronavirus continúa causando pérdidas irreparables en las familias hondureñas. Ayer falleció por Covid-19 Francisco Paz, padre del diputado de Libre Francisco Paz, quien el pasado 4 de agosto también perdió la batalla contra la misma enfermedad.



El padre del parlamentario murió a los 74 años de edad en un centro médico privado de Tegucigalpa.



Lilian Paz, su hija, confirmó la partida de su progenitor y contó que él nunca se enteró del fallecimiento de su hijo en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).



"Mi hermano se murió sin saber que su padre estaba grave, mi padre se murió sin saber que su hijo estaba muerto y hoy vamos a enterrar a mi padre y mi madre no sabe", dijo llorando Lilian.



Lilian agregó que don Francisco se desesperaba y preocupaba porque su hijo no llegaba a verlo, incluso un día antes de morir dijo "si mi hijo no vive ya no quiero vivir más" y desde ese momento su salud empeoró.



El cuerpo de don Francisco Paz será llevado a Jutiapa, en el departamento de El Paraíso, de donde era originario; allí será sepultado junto a su hijo.



La hermana del fallecido diputado dijo que su madre también está contagiada con Covid-19 y se encuenetra grave.



La familia Paz ha sufrido varios fallecimientos causados por el mortal virus; el 22 de julio murió el suegro del diputado de Libre.

https://www.laprensa.hn/honduras/1400976-410/muere-coronavirus-doctor-juan-calix-ardon-ihss-tegucigalpa