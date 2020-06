Marco Bográn asegura que documento de supuesto fraude es falso

Tegucigalpa.



Marco Bográn, director ejecutivo de Inversión Estratégica de Honduras (Invest-H), salió al paso de la denuncia de un supuesto fraude en la compra de los hospitales móviles adquiridos para afrontar la pandemia del COVID-19 en el país.



En la madrugada de este lunes comenzó a circular en redes sociales un documento en el que la empresa turca SDI Global LLC aclara y denuncia que la orden de compra de siete hospitales móviles para Honduras, fue falsificada y posteriormente enviada a Invest-H y confirmada para su adquisición, pero a nombre de la empresa ELMED Medical Systems, Inc.



En ese sentido, Marco Bográn aseguró que el documento que circula en redes sociales es "un intento por seguir desprestigando las acciones del Gobierno frente a la pandemia", y dijo que recibió un documento de parte de SDI Global LLC en la que "ellos aclaran que no han tenido ninguna relación ni contacto" con la embajada de Honduras en Alemania, ni el cónsul honorario en Turquía.



Bográn reiteró que "no hay niguna estafa de por medio", y que en cambio el Invest-H adquirió los hospitales que pudo en el tiempo que el mercado lo permitió, y recordó que los documentos de las compras están todos disponibles en el sitio web del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP). "Todo ciudadano puede ver exactamente lo que se ha adquirido y qué es lo que se ha entregado a los hospitales y al sector Salud", refirió.



A principios de abril Invest-H informó la compra de sietes hospitales móviles, tres con 91 y camas y cuatro con 51 camas. Marco Bográn explicó que el valor total de la adquisición es de 48 millones de dólares (aproximadamente 1,200 millones de lempiras).



Marco Bográn detalló que cada uno de los hospitales de 91 camas está valorado en $7.9 millones y cada uno de 51 camas está en $5.9 millones.



Campaña de desprestigio



El director de Invest-H dijo al noticiero HCH que la "campaña de desprestigio" no es de hoy y que cree que la misma es montada "en parte" por pleitos de empresas que le quieren vender al Estado.



"La realidad fue que como los documentos de la compra fueron completamente públicos en Honduras y los entregamos al IAIP se dedicaron algunas redes sociales y supuestos veedores e investigadores a llamar al gobierno de Turquía", acusó Bográn.



A su criterio, el texto de la carta, membretada con logos de la empresa SDI Global LLC, fue montado por los autores de la presunta campaña contra el Gobierno.



Aclaró que no tiene la manera de saber cómo el documento fue montado, pero indicó que toda la información que utilizan (en redes sociales) es la información que ellos pusieron en la orden de compra y que es pública en la página del IAIP.



Hospitales móviles ya salieron de Turquía



El director ejecutivo de Invest-H informó que ya salieron de Turquía los primeros dos hospitales móviles, los cuales se instalarán en Tegucigalpa y San Pedro Sula, las ciudades más golpeadas por la pandemia del coronavirus.



Los hospitales vienen en un buque charter; salieron de Estambul hacia Puerto Cortés. De acuerdo a Bográn, le embarcación partió de Turquía hace dos días y se calcula que llegue a costas hondureñas en la primera semana de julio.



"Los hospitales viene completamente equipados" y serán instalados por personal enviado por la compañía SDI Global LLC.



Invest-H espera que los hospitales estén operando en la última semana de julio. El de Tegucigalpa se instalará en un predio del PANI a la par del Instituto Nacional Cardiopulmonar (Hospital Tórax), mientras que en San Pedro Sula se habilitará en un predio del hospital Leonardo Martínez, explicó el director ejecutivo.