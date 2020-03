“Al tener 1,000 casos igualaremos a los países europeos”: Carlos Umaña

San Pedro Sula.

El doctor Carlos Umaña, presidente de la Asociación de Médicos del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), luego de la confirmación de 67 casos de COVID-19, de los cuales uno falleció, y que la gente saliera a los bancos, gasolineras y supermercados sin respetar las recomendaciones de bioseguridad mínimas, advirtió que la crisis sanitaria será mayor si la población no acata el autoaislamiento y el Gobierno no toma medidas efectivas para frenar su propagación.

¿Se ha cumplido lo que usted estimaba sobre la pandemia del COVID-19 en el país?

Estoy triste; quiero empezar con una frase del físico más grande que ha tenido el mundo, quizá el científico más grande: ‘Solo hay dos cosas infinitas, el universo y la estupidez humana’. El 25 de marzo (primer día de permiso gubernamental para ir a los bancos), los hondureños actuamos de una forma estúpida acudiendo en masa a las agencias en ciudades donde hay coronavirus como Villanueva, Choloma, San Pedro Sula y Tegucigalpa. Los mercados y los bancos parecían un pandemonio. El Gobierno tomó esa medida y fue incorrecta aunque sea humanitaria. Entendemos que hubo un clamor popular por hambre y eso nos va a pasar una factura con la pandemia. Los médicos estamos molestos porque nos preocupa la salud de la población. Si el Gobierno permite que la gente siga saliendo será triste, en mi camino al IHSS hay un banco en una esquina que yo tenía que pasar, era tal el tumulto de la gente que los carros estaban atravesados y no me dejaban transitar; tuve que bajarme y bajar los vidrios, y cuando me reconocieron me dejaron pasar. Tristemente yo veo que esta situación se está saliendo de control.

¿Cuál es la proyección que los profesionales médicos del IHSS calculan sobre el avance del COVID-19 en el país?

Estas gráficas que hemos estado discutiendo no son brujería, son producto del esfuerzo de un grupo de científicos hondureños del IHSS, me atrevo a decir que es el único modelo matemático para nuestro país. El modelo (estadística epidemiológica) proyectaba que entre el 21 y el 25 de marzo iban a haber entre 60 y 105 casos, ya tenemos 67. Hemos rebasado el punto de no retorno; este modelo proyecta cada semana y para la próxima, si no hacemos algo para frenar esta epidemia con decisiones fuertes, se prevé que para el día 21 de la pandemia en el país (desde la confirmación del caso 0), que es el 1 de abril, se tengan 216 casos confirmados.

El modelo estima que para el 8 de abril, día 28 de la pandemia, en el país haya 367 casos y para el 15 de abril, día 35 de la pandemia, 557 casos. Para el 22 de abril, día 42 de la pandemia, se estima que haya 787 casos, para el día 49 de la pandemia 1,057 casos y para el 6 de mayo, día 56 de la pandemia, 1,367 enfermos confirmados. Al tener mil casos igualaremos a los países europeos y cada semana iremos aumentando de 2,000 a 3,000 casos.

¿Cuáles son las recomendaciones para evitar que el número de contagios siga aumentando exponencialmente?

Hay una luz en el camino. En este momento no necesitamos una decisión “gallo gallina”, necesitamos una respuesta adecuada, que se sienten los mejores expertos del país. El Colegio Médico no ha sido llamado a esta crisis, nos tienen afuera, se le han ofrecido comisiones de expertos al Sinager y hasta el momento duerme el sueño de los justos nuestra solicitud de ayudar a controlar esta epidemia.

¿Cuál es la medida que debe tomar el Gobierno?

La próxima semana y la Semana Santa, todos debemos estar en nuestras casas y solo circular los militares, el Ejército para controlar a la población y contenernos; la distribución de alimentos debe ser sectorizada, la bolsa solidaria deben darla a todas las personas sin distinción de raza, credo, religión o partido político. Los sectores vulnerables van a sufrir, las empresas van a sufrir. Grandes empresas perderán considerables capitales, pero solo unidos vamos a vencer. Denuncie a los irresponsables que andan en la calle, porque este lo va a contaminar a usted, estoy asombrado de la reacción del pueblo hondureño.

¿Las pruebas rápidas para la detección del COVID-19 están en el país?

El IHSS ya las va a recibir; sobre la Secretaría de Salud no le podría decir. Cuando tengamos las pruebas rápidas vamos a tener un panel de expertos porque no se puede hacerlas a toda la población, el especialista debe de ordenar la prueba rápida a la persona que tiene rasgo epidemiológico de COVID-19, que viene de una zona que tiene la enfermedad, o que ha viajado fuera del país, porque estas no son baratas y no se les puede hacer a todo mundo. Yo creo que la Secretaría de Salud debería de tener al menos 100,000 pruebas rápidas, los surcoreanos encuentran un caso de COVID-19 y se van a la colonia del individuo, hacen un cerco epidemiológico y al que tiene síntomas le toman la prueba, si sale positivo lo dejan aislado y ya no se mueve de la comunidad, eso es jugar con pelota adelantada. Al virus hay que darle con un mazo, y eso es el autoconfinamiento y hacer las pruebas rápidas.

¿Cómo puede aplicarse bien el confinamiento en un país pobre como Honduras en donde la mayoría de gente vive de lo que gana en el diario vivir?

El Colegio Médico ya tiene un plan estructurado, pero como no nos llaman. Se puede sectorizar la salida de las personas, organizar todos los supermercados con distribución en camiones con custodia del Ejército para que vayan de casa en casa repartiendo comida. Se puede a través de los números de la tarjeta de identidad organizar por grupos la población para que cargue combustible. Hay un equipo de expertos, le pido al comisionado de los Derechos Humanos que medie para que los expertos se reúnan con el Gobierno, no se trata de colores políticos, no importa que el Colegio Médico haya estado en la plataforma de la Salud, se trata de Honduras, este es un barco y nos vamos a hundir si no están los mejores marineros y estos están en el Colegio Médico, Colegio de Ingenieros, Colegio de Arquitectos y ningún colegio profesional ha sido llamado. Honduras necesita hoy de los mejores hijos, por el amor de Dios, dejémonos de babosadas, de egos, ellos creen que nosotros les vamos a ir a fiscalizar los fondos que están utilizando.

1,367 Casos de COVID-19. Según el modelo creado por científicos del IHSS, si el Gobierno no hace efectivo el autoaislamiento, para el día 56 de la pandemia habrá esta cifra de casos en el país.

Los médicos estamos luchando con la izquierda con el coronavirus y con la derecha y con ambos pies con las enfermedades comunes. La UCI del IHSS en SPS solo tiene 18 cupos y nueve están ocupados por otras patologías. Apenas solo llevamos 14 días de la pandemia. Solo tenemos 150 cupos de cuidado intensivo en el país, no vamos a poder con esto. Agradezco a los empresarios que no quieren figurar y que nos han dado equipo donado y que yo distribuiré entre todo el personal del IHSS.