Honduras: Abarrotan mercados pese al toque de queda

TEGUCIGALPA

El toque de queda absoluto que el Gobierno decretó desde el pasado 16 de marzo no fue acatado por vendedores y compradores que ayer abarrotaron el mercado Zonal Belén en Comayagüela y otros, pese a la posibilidad de contagiarse de coronavirus.

Como si fuese un día normal hubo una masiva movilización de personas que andaban desde temprano en los diferentes puestos para comprar alimentos, frutas y verduras.

Argumentando la necesidad de abastecerse por la emergencia, a cientos de capitalinos no les importó el toque de queda, y sin considerar las medidas de prevención salieron de sus casas y se aglomeraron en los negocios del mercado. Muchos no mantuvieron la distancia entre los demás compradores y algunos vendedores no utilizaron mascarillas como método para evitar el contagio del virus. Horas después, elementos de la Policía Nacional y del Ejército llegaron a desalojar a los vendedores ambulantes y a los compradores. Los agentes bloquearon la entrada principal del mercado Zonal Belén y evitaron que las personas ingresaran. Elementos de la Policía Antimotines instalaron vallas para evitar el paso vehicular en la calle principal del mercado.

800,000 raciones de alimento distribuirá el Gobierno a partir de mañana a las familias, como parte del plan de emergencia.

A pesar de la presencia policial, algunos negocios y buhoneros seguían vendiendo.El contingente policial se mantuvo en el mercado hasta que los vendedores y compradores se retiraron de la zona.

Alex Madrid, subcomisionado de la Policía, indicó que ellos redoblan esfuerzos para evitar que las personas se aglomeren. “Dialogamos con ellos y les hicimos conciencia del peligro que es estar aglomerados durante esta emergencia”. Situación igual se vio en la Central de Abastos de San Pedro Sula y mercados del centro de la ciudad.

Pocos usaron medidas de protección.

Foco de contaminación. Expertos manifestaron que tomando en cuenta la velocidad de transmisión del coronavirus, un lugar con centenares de personas como estaba ayer el mercado Zonal Belén, fácilmente puede convertirse en un foco de contaminación.

Piedad Huerta, representante de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, dijo que es necesario buscar alternativas para que los hondureños puedan abastecerse de alimentos sin salir de sus viviendas y así prevenir que se den más casos en el país.

En conferencia de prensa, Gabriel Rubí, ministro de la Comisión Permanente de Contingencias (Copeco), dijo que si las personas no toman conciencia, no toman las medidas de prevención y no se quedan en casa, “lo que nos espera es una catástrofe igual a la que ha vivido Italia y España”. Allí suman más de 8,000 muertos. Rubí indicó que ya se dieron instrucciones estrictas a la secretarías de Seguridad y Defensa para establecer controles, y los que no acaten la ley se procederá contra ellos. El titular de Copeco hizo un llamado a la población: “No salga de casa a menos que sea una emergencia; esto no es un juego, es una pandemia mundial; en este momento salir de casa se convierte en una acción temeraria con la que se pone en riesgo la vida de su familia, su vida y la de sus vecinos”. Habló sobre las acciones que el Gobierno ejecuta para llevar los productos de primera necesidad a las familias más necesitadas, a través del proyecto se espera beneficiar a 3.2 millones de hondureños durante 30 días.

Mauricio Guevara, ministro de Agricultura y Ganadería, indicó que se ha levantado el inventario de seguridad alimentaria en el país y se cuenta con 65,000 quintales de frijol y 71,000 quintales de maíz como reserva estratégica.

La designada presidencial María Antonia Rivera aseguró que la población no debe sentir temor, pues se garantiza el alimento. “Queremos resaltar que la parte agroalimentaria es prioridad uno. De nada nos sirve estar trabajando fuerte en el tema de salud si no tenemos alimentos”.

Ayer, la Secretaría de Desarrollo e Inclusión Social envió varias raciones de alimentos a unos 90 municipios del país.