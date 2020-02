Juez aplaza sentencia de Tony Hernández hasta el 16 de abril

Nueva York, Estados Unidos

Al concluir la audiencia de este lunes, el juez Kevin Castel dictaminó aplazar la sentencia contra el exdiputado hondureño Juan Antonio (Tony) Hernández, hasta el próximo 16 de abril.

El futuro del hermano del presidente Juan Orlando Hernández se definirá dentro de unas seis semanas, al haber alcanzado las partes un entendimiento.

Originalmente estaba previsto que Tony fuese sentenciado en esta fecha, pero en una carta dirigida al juez Castel el pasado 14 se febrero, el acusado explicaba que sus problemas financieros le impedían seguiír pagando a sus abogados, en razón de los cual solicitaba se le asignase un defensor público.

El juez respondió cambiando el propósito de la audiencia de este lunes, en la cual se resolvería la cuestión de la representación legal del acusado y se fijaría una nueva fecha para pronunciar la sentencia.

El último acto oficial de los abogado de Tony fue recomendar a la Corte, el pasado 10 de febrero, que cuando dicte la sentencia contra el acusado, esta no supere los 40 años.

Judge Castel: What about six weeks?

Goldstein: Six weeks should be sufficient.

Omar Malone: Mr. Tien and I have a flight back to Miami, may be be excused?

Judge Castel: Yes. April 16, 2 pm. We are adjourned.



