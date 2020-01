Siete departamentos están en alerta por severa sequía

TEGUCIGALPA.

Hay incertidumbre y preocupación en los agricultores ante el anuncio de un prolongado verano, proliferación de plagas y escasez de agua.

La falta de lluvias impacta duramente en la siembra de primera, y esto aseguran los productores, les hará difícil la producción de granos básicos. Ante esa perspectiva, los productores le toman la palabra al Gobierno y esperan que de inmediato se pongan en marcha las cosechadoras de agua, construcción de represas y sistemas de riego.

“El panorama es complicado, si 2019 no permitió la producción normal de granos, 2020 será más duro. Con el anuncio que el lunes hizo el presidente Hernández esperamos que se considere a los productores que vemos como solución las cosechadoras, si no difícilmente sacaremos producción ni para subsistencia”, explicó Adán Regalado, productor de Ocotepeque.

El Paraíso, Choluteca, Valle, La Paz, Comayagua, Lempira y Ocotepeque son algunos de los departamentos que están en alerta, aseguran que si no se toman acciones, la hambruna puede declararse en varios municipios.

Medidas

Son 35 municipios del corredor seco que enfrentarían con mayor severidad la crisis, al grado que temen declararse en hambruna. “Producto de la sequía de 2019, algunos indicadores de seguridad alimentaria se han disparado. Son más de 150 municipios en monitoreo porque las cosechas se perdieron, y estamos atentos por si la situación tiende a descontrolarse por la falta de alimentos”, explicó Gabriel Rubí, comisionado de Copeco. La asistencia humanitaria a esas familias es una de las primeras acciones que ha comenzado a destinarse a los afectados, y se establece un plan de recuperación para las cosechas de granos básicos, en el que se incluyen mejores prácticas e incentivos para los productores.

Analizarán comportamiento climático para tomar otras medidas que prevengan la crisis alimentaria.

“Son varios efectos negativos los que enfrentamos por el cambio climático, donde no solo es sequía, es la proliferación de plagas e incendios forestales que se pueden presentar. Estamos tomando acciones porque para abril o mayo también vendrán más racionamientos de agua”, dijo Rubí. Por ejemplo, La Ceiba y La Paz son los municipios más afectados por la escasez de agua, donde en estas zonas racionan el líquido de 15 a 37 días.

Incendios forestales

Ante la incidencia de incendios forestales en el país en la época de verano, donde el 95% son provocados por seres humanos, habrá acciones. “Hay una tesis de que se provocan incendios para después construir casas, complejos habitacionales; pero es tan enredado el proceso para sancionar que llegamos a la conclusión de revisar mejores prácticas en el mundo para ser más efectivo en la sanción”, dijo el presidente Juan Orlando Hernández el lunes en conferencia.

El mandatario anunció que se creará un sistema especial para que la población ponga la denuncia de quema de bosques, así como también la revisión del Código Penal y Código Procesal Penal, para ser más efectivos en las sanciones, pero que no sustituirá la prevención. “Los hondureños deben tomar conciencia en cuidar los bosques, si no hay bosques no hay agua y si no hay agua estamos en serios problemas”.