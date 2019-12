“El informe de evaluación es inapelable y objetivo”: Mauricio Oliva

TEGUCIGALPA.

El presidente del Congreso Nacional, Mauricio Oliva, dejó claro que el informe que la comisión evaluadora realizó sobre la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad (Maccih) es puntual e inapelable.

El titular del Legislativo se refirió al tema luego de que la conclusión del informe de la comisión de diputados pidiera que no se renovara el convenio de la misión con la Organización de Estados Americanos (OEA) debido a la violación a derechos, garantías, principios constitucionales y manifiesto irrespeto de la ley y los convenios internacionales.

Oliva dijo que todo el mundo está hablando del término de la Maccih, pero pidió no perderse sobre sus verdaderos objetivos y finalidad.

“En primer lugar hay una situación inalterable, el Congreso Nacional tiene las potestades para hacer las investigaciones que quiera, punto, y no es punto y coma, es punto.

¿Qué es lo que está sucediendo en Estados Unidos, ahorita? El Congreso de ese país está investigando al presidente Trump. ¿Y qué dice él? No le puede hacer nada Nancy Pelosi porque tiene inmunidad, y aquí en Honduras hubo fuero legislativo y todo mundo se desgarra las vestiduras”, afirmó.

Oliva continuó afirmando que se quiere que Honduras sea un campo de laboratorio y experimento para todos, y puede que hay quienes no compartan el contenido del informe de evaluación de la Maccih, pero “es puntual e inapelable”.

“No va fundamentalmente dirigido al convenio en sí, ni a la naturaleza del mismo, sino a la ejecución de este y a los actores encargados de ejecutarlo. Como humanos podemos fallar y posiblemente parte de las fallas vienen y parten de las mismas ambigüedades que puede tener el convenio también; entonces hay que analizarlo de manera objetiva y civilizada”, dijo.

El titular del hemiciclo legislativo agregó “que todo mundo cree que tiene el derecho de decirle lo que quiera al Congreso Nacional, y aunque hay libre opinión, entre esta y tener la razón, hay mucha distancia”.

“Mucho menos que venga un organismo internacional a decirle al Congreso lo que tiene o no que hacer, o lo que debe legislar; señores, apaguemos las luces, cerremos las llaves y vámonos.Quiero ser claro, no participé en las deliberaciones para aprobar el informe para que no digan que soy parte interesada, vi por televisión el informe y lo comparto plenamente. Si alguien cree que eso puede tener consecuencias políticas, sociales o legales para mí o cualquier otro, le damos para adelante, ¿cuál es el problema?”.

Reacciones:

1 Manuel zelaya Rosales: “La Maccih merece el apoyo de Libre” TEGUCIGALPA. Manuel Zelaya, coordinador del partido Libertad y Refundación (Libre) y líder de la oposición, dijo que la Maccih debe continuar otro periodo más porque en Honduras no hay justicia. “Es parcial, politizada, sectaria, opresora y no respeta derecho”, puntualizó. “Aquí han cambiado la Constitución, han cambiado las leyes, aquí hay una dictadura que gobierna la justicia, la fiscalía y absolutamente todo”. Para Zelaya, la Maccih no ha hecho grandes cosas, pero lo poco que ha hecho es tan grande que se merece que la apoye porque nunca había sucedido eso en la historia. “Yo soy la persona más investigada del planeta Tierra, no tengo ningún problema que me investiguen, cada quien tiene su responsabilidad, respondemos por nuestros actos y lo hacemos de frente”.

2 Julieta castellanos: “Este informe solo tiene una fuente”

TEGUCIGALPA. Para la socióloga Julieta Castellanos, exrectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah), es sorpresivo cómo la comisión evaluadora hizo un informe de cuatro años de trabajo de la Maccih en apenas una semana. “Este solo tiene una fuente de información y son las instituciones del Estado que están dirigidas por miembros del Partido Nacional. Por supuesto que hay una línea de ese partido en contra de la Maccih, y lo que cada institución ha dicho es consistente con la posición negativa que ha tenido el partido azul. Me ha decepcionado la posición del presidente de la comisión, Felícito Ávila. Yo voté por él y esperaba, al igual que muchos, que renunciara de la comisión porque ya era anunciado que era para dar elementos en contra de la Maccih”.

3 Rafael medina: “El convenio debe ser renovado” TEGUCIGALPA. Rafael Medina, director de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), dijo que la posición institucional es que el convenio de la Maccih debe ser renovado. “Lo que sucedió ayer -el martes- en el Congreso Nacional es una opinión que no es vinculante a la decisión del Poder Ejecutivo de renovar o no el convenio con la Misión de la OEA. Debe renovarse tal cual como está para que siga apoyando la investigación y la judicialización de casos de corrupción.Para Medina es de conocimiento público que algunos diputados están siendo investigados por sus actuaciones y deben someterse al debido proceso, y en caso de haber indicio de culpabilidad, deben ser llevados a juicio y vencidos en el mismo o que ellos lo ganen.