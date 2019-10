Choque entre bancadas por el nuevo Fondo Departamental

No se puede ignorar al MP: Jari Dixon, diputado TEGUCIGALPA. La reactivación del fondo departamental es grave, porque pone de nuevo a los diputados en un nivel de tentación para involucrarse en actos de corrupción. Pero lo más grave es el bloqueo que le hacen al Ministerio Público (MP), para que no investigue mientras el Tribunal Superior de Cuentas (TSC) no emita su informe de auditoría. Ese bloqueo que le están haciendo al Ministerio Público, es inconstitucional porque es el ente que tiene como función ejercer la acción penal y pública y el Congreso Nacional no puede venir a imponer a través de una ley secundaria que no puede investigar hasta que haya un informe de auditoría del TSC. Eso mismo intentaron hacer en una reforma a la Ley General de Presupuesto. Intentaron lo mismo con la Ley de la Administración Pública y por presiones al final retiraron los proyectos de ley. En esta tercera ocasión encontraron eco con los compañeros del Partido Liberal. El fondo departamental siempre fue alto y hasta ayer no se sabía de cuánto será su nuevo monto. Por la importancia que tiene esa ley para los diputados liberales y nacionalistas, es muy seguro que será publicada en los próximos días en el Diario Oficial La Gaceta. Eso sucede cuando una ley es de suma importancia para los partidos que coinciden en la aprobación de varias leyes, aunque estas no cuenten con todo el apoyo.