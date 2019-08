España no pedirá visado a hondureños que viajen a la Madre Patria

TEGUCIGALPA.

La Cancillería de Honduras llamó ayer a sus connacionales a estar debidamente informados de las nuevas disposiciones migratorias adoptadas por la Unión Europea y anunció que se instruirá a las embajadas y consulados para que puedan facilitar cualquier ayuda a los compatriotas que tienen planeado viajar al Viejo Continente con fines de turismo, salud o negocios.

El Parlamento y el Consejo Europeo dieron luz verde esta semana a la implementación del nuevo permiso electrónico denominado Sistema Europeo de Información y Autorización de Viajes (ETIAS) para ingresar a los 26 países que componen la zona Schengen.

Esta área geográfica está compuesta por Austria, Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Hungría, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Países Bajos, Noruega, Polonia, Portugal, Eslovaquia, Eslovenia, España, Suecia y Suiza.

100,000 Hondureños estima la Secretaría de Relaciones Exteriores que viven en España, sin embargo, con el aumento de la migración a ese país la cifra podría superar los 200,000.

Hasta ahora los hondureños no requieren visado para poder ingresar a la mayoría de estos Estados, sin embargo, en lo sucesivo deberán tramitar con anticipación el ETIAS si tienen planeado viajar a cualquiera de los 26 países.

La medida, que está orientada a prevenir el terrorismo y frenar la crisis migratoria en el Viejo Continente, es aplicable a ciudadanos de otras 14 naciones, entre ellas, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y Venezuela.

“No será tramitado en embajada, solo por vía electrónica y la exoneración de visado

se mantiene”: Guillermo Kirkpatrick, embajador de España

El sistema ETIAS consiste en un formulario electrónico que la persona deberá llenar antes de viajar a la zona Schengen con el pago de 7 euros. El sistema someterá a control de seguridad a cada solicitante para luego determinar si es apto para ingresar a ese espacio multinacional.



Vigencia. Nelly Jerez, subsecretaria de Relaciones Exteriores, informó que la nueva normativa entrará en vigor a partir del primero de enero de 2020, pero es preciso que los hondureños sepan de antemano que tienen la obligación de obtener la autorización ETIAS antes de acceder a cualquier país de la Unión Europea.

“Todos los hondureños deberán llenar el ETIAS para poder entrar a la zona Schengen”:Nelly Jérez,

Vicecanciller de Honduras

Jerez indicó que por ahora no tienen mayores detalles de cómo funcionará el sistema ni de los tiempos de respuesta a las solicitudes debido a que el permiso todavía no ha entrado en vigor y no se ha girado ninguna comunicación a los países que están dentro del listado.

“Lo único que se tiene hasta ahora es la figura y que empieza en enero, pero es oportuno el llamado a todos los hondureños para que aquel que quiera ir a esos países de Europa tendrá que aplicar al ETIAS”, informó.

Visado a España. Consultado sobre esta nueva disposición europea, el embajador de España en Honduras, Guillermo Kirkpatrick, dijo a Diario LA PRENSA que España mantendrá su política de no visado para los hondureños que viajen a la Madre Patria.

Aclaró que los hondureños que tienen planeado viajar a España no tendrán que ir a la embajada a tramitar el ETIAS, sino que deberán hacerlo por vía electrónica. Además, ratificó que se mantiene la exoneración de visado.

3 claves del ETIAS: El permiso tendrá una validez de tres años, pero al vencerse el pasaporte, la persona deberá volver a tramitar el ETIAS



1 formulario de solicitud El llenado del formulario ETIAS dura unos 10 minutos. Tendrá lugar a través de internet, de manera que no será necesario revisar documentos y dependiendo del país de ciudadanía al solicitante se le presentarán ciertos espacios a llenar.

2 Información a facilitar Deberá brindar datos biométricos (nombre), apellidos, fecha y lugar de nacimiento), datos de la ciudadanía, domicilio, formación y experiencia laboral, país a visitar, antecedentes penales y condición médica, entre otros.