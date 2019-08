Colocan L1,200 millones más para fondo de viviendas de clase media

San Pedro Sula.



El Gobierno anunció ayer la colocación de L1,200 millones (unos $48.5 millones) más en fondos para el programa de viviendas de clase media, con valor entre L800,001 y L2.2 millones, luego de que los destinados para 2019 se agotaran en el primer semestre.



El proyecto de la Comisión Nacional de Vivienda y Asentamientos Humanos de Honduras (Convivienda) ofrece una tasa de interés del 8.7% en los préstamos que los solicitantes pidan para obtener su casa.



El presidente de la República, Juan Orlando Hernández, anunció junto a Mayra Falck, presidenta del Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi) y Wilfredo Cerrato, presidente del Banco Central de Honduras (BCH), la colocación de los nuevos fondos.



“Estamos hoy aquí en Banhprovi para poder anunciar al pueblo hondureño que el proyecto que ha sido un éxito para financiar clase media a vivienda ya tiene fondos para poder continuar”, dijo el mandatario.



Hernández manifestó que el producto financiero se movió con tanta velocidad que se quedaron sin los recursos previstos para este año, pero que gracias al apoyo del BCH y Banhprovi ya se normalizó.



El Presidente también reconoció los esfuerzos de la banca privada, las cooperativas y los constructores de vivienda ya que han sido claves para desarrollar el proyecto de vivienda.



Hernández también hizo un llamado al Congreso Nacional para que se apruebe la Ley de Vivienda que ya ha pasado por dos debates, esto para que los programas de vivienda sean algo permanente, sin importar el gobierno que esté. Otro llamado del mandatario fue que es necesaria la Ley del Alivio de Deuda, ya que gran sector de la población se encuentra endeudado.



Mayra Falck mencionó que los hogares de clase media podrán acceder hasta los L2.5 millones, ya que la relación de cuota ingreso pasó de 30% a 40%, lo que permitirá que los solicitantes tengan acceso a créditos más amplios.



Falck recalcó que los usuarios y sus cónyuges no podrán gozar de los beneficios por separado. Además, no se podrá repetir o duplicar si ya tuvo uno. Otra de las limitantes es que las personas con más de una vivienda no podrán acceder a las tasas preferenciales y tampoco los que ya han sido beneficiados anteriormente con fondos de Banhprovi.



“El banco se está moviendo, estamos cumpliendo con la promesa de llegar a todo el territorio. Hemos visto avances con ese proyecto de clase media, si logramos colocar esos L1,200 millones, vamos a ayudar a la clase media”, agregó.



Según cifras proporcionadas por la Asociación Hondureña de Instituciones Bancarias, en los primeros seis meses se aprobaron 5,748 créditos, de los cuales 2,215 fueron para vivienda social; 2,066 para viviendas de ingreso medio y 767 para las de clase alta.



Lo anterior representó en cifras nominales más de L10,000 millones en préstamos. Lo que demuestra que la población está utilizando el programa.