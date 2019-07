Honduras no acepta subir el octanaje de gasolina regular

Es una opción que beneficiará a todos los usuarios: Ahdippe TEGUCIGALPA. Saraí Silva, directora ejecutiva de la Ahdippe, explicó que el aumento del octanaje a la gasolina regular beneficiará a los consumidores, traerá mayores beneficios al ambiente y no tendrá un mayor impacto en los ingresos fiscales. Detalló que actualmente la diferencia entre la gasolina superior y regular es de 7 y 8 lempiras aproximadamente, y pasarla de 85 a 91 octanos solo significaría un coste mayor de un lempira; es decir, que quedaría un remanente de cinco a seis lempiras o entre la superior y regular. Dijo que la Ahdippe en este momento no puede recomendar el uso de gasolina regular de 85 y 88 octanos porque, no es que no sea de buena calidad, sino que ya no llena los requerimientos tecnológicos del nuevo parque vehicular del país. Enfatizó en que el cambio del octanaje es un asunto de interés general y tiene que ver con temas de calidad, precios y de ofrecer mejores opciones al consumidor final. En ese sentido, la ejecutiva indicó que el impacto fiscal no es tan alto y el Gobierno podría recompensar la merma de tributos poniendo en vigencia la Ley de Comercialización, que está pendiente en el Legislativo, al captar un 15% más de impuestos.