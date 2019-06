“Con poco dinero se puede emprender”: John Dobson

San Pedro Sula, Honduras.

Lo más importante no es la idea, tampoco el dinero, lo determinante es la acción para crear un servicio o producto innovador que solucione la necesidad real del mercado.Este es el planteamiento que John Dobson, un profesor de la Universidad de Harvard, le enseña a sus estudiantes de China, Inglaterra, Estados Unidos y América Latina, que aspiran a convertirse en emprendedores.

Mientras algunas escuelas de negocios les enseñan a los estudiantes a hacer teóricamente planes de inversión, Dobson, en su primera lección, les da un dólar a cada uno para que comiencen a buscar, de manera pragmática, el camino hacia el emprendimiento. Dobson, quien esta semana ofrece conferencias en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), le recomienda a los hondureños despojarse de los temores y pensar positivamente en que con poco dinero pueden iniciar un emprendimiento.

¿Qué es emprender?

La palabra emprendedor tiene una raíz del idioma latín.Un emprendedor aprende a hacer en medio de algo, en medio de un problema. El emprendedor ve una solución en un problema del mercado. Los emprendedores pueden trabajar en compañías grandes, en el gobierno, pueden abrir su propio negocio, pueden trabajar en el sector social. Muchas personas tienen ideas, pero las ideas no valen nada si no trabajan para hacerlas realidad. Una vez que la convierten en realidad, esta debe ser aceptada en el mercado. Algunas veces solamente es una innovación y no una solución porque no mejora la vida de la gente.

¿Cuál es la diferencia entre emprender en Estados Unidos y América Latina?

El contexto es diferente en todas partes del mundo. Emprendimiento es como la matemática, dos por dos es cuatro en todo el mundo, pero el contexto es muy importante. En países desarrollados, como Estados Unidos, es más importante lo que conoces que a quien conoces. En países en desarrollo vale más a quien conoces que lo que conoces.

¿Qué es emprender por necesidad y emprender por oportunidad?

Las personas que emprenden por necesidad son personas que no tienen empleo, abren un local y venden para sobrevivir. Esas empresas son pequeñas y familiares que nunca van a crecer. Pero son importantes, son la base para sobrevivir. Los que emprenden por oportunidad son las personas que escogen el propio negocio. En este caso el problema no es la pobreza. Ellos observan una oportunidad y tienen una solución que necesita el mercado. Estos aportan una tecnología que da una solución. Ellos son los emprendedores que abren negocios y ganan más dinero.

Aquí hay programas que fomentan el emprendimiento: ayudan a personas que hacen y venden pan, que abren un salón de belleza y atienden a las clientas. ¿Debe Honduras cambiar este esquema para salir de la pobreza?

Yo di clases en Colombia, visité algunos lugares donde los colombianos están enseñando a realizar masajes, a hacer el pelo para mejorar la vida de los habitantes. Tienen una panadería, hacen pan y van vendiendo el pan. La vida sostiene la vida, no hay que cambiar eso. Para el otro emprendimiento de oportunidades necesitamos un sistema educativo que le enseñe a la gente las técnicas, leer, hacer matemática y mente empresarial. Con esa combinación pueden sacar una idea de utilidad.

¿Cuáles son las herramientas que debe utilizar un emprendedor para convertir una idea?

Comenté a varios empresarios ayer que la idea no vale nada, porque la misma idea la pueden tener varias personas. Yo enseño en China, Estados Unidos, América Latina e Inglaterra y he visto algo interesante, todos los estudiantes tienen las mismas ideas en diferentes partes del mundo. Lo que vale es lo que trabajas. Yo doy un curso sobre aprendizaje y acción y enseño a que hay que trabajar para construir la solución. Las personas deben practicar a ser emprendedores para que en dos, tres, cuatro o cinco años, cuando tengan una mejor idea, sepan cómo construir una solución para el mercado. La idea no vale nada, lo que vale es el proceso de construir la solución.

Algunos emprendedores se preguntan: ¿Cuánto necesito para abrir un negocio ahora y ganar un millón de lempiras en un año? ¿Qué opina?

La mayoría de emprendedores nunca van a ganar un millón en un año. Nunca. Si el emprendedor está enfocado en cuánto va a ganar está perdiendo el propósito del negocio y la solución. Cuando las compañías están enfocadas en solo ganar dinero, las compañías hacen cosas malas. Hacen productos de mala calidad. Las empresas que están ganando más dinero ahorita están enfocadas en el propósito del negocio y no en ganar dinero. Cuando yo doy el curso, le doy un dólar a cada estudiante, porque la idea es que los emprendedores trabajen con pocos recursos y les falta muchas cosas. Una persona de nivel alto puede hacer muchas pruebas con mucho dinero y encontrar después de varios intentos una solución que tiene el éxito. Una persona de nivel medio puede hacer menos pruebas y las personas de nivel bajo pueden hacer pocas pruebas porque tienen menos recursos. A mis alumnos les digo que no es importante el dinero, es más importante el trabajo para convertir una idea en solución. Trabajando, construimos conocimiento, habilidades y, después de un tiempo, logramos una solución de un producto o servicio que el mercado va a aceptar.

En las áreas de negocios y finanzas, las universidades enseñan a los estudiantes a hacer planes de negocios, proyecciones de flujo de efectivo en Excel. Los jóvenes están saliendo con esos conocimientos y algunos al final van a trabajar a un call center. ¿Qué deben hacer las universidades?

Eso mismo sucede en Estados Unidos. Las universidades deben hacer algunos cambios. Hay dos formas de enseñar emprendimiento: la teoría y el aprendizaje con acción. Yo he hecho encuestas entre estudiantes que han aprendido a hacer planes de negocios con la teoría y he hecho encuestas con estudiantes que reciben los cursos de aprendizaje y acción. Con la teoría, el estudiante pierde la actitud, la intención de ser emprendedor. Los estudiantes que toman los cursos de acción al principio pierden los deseos de ser emprendedores porque tienen fracasos, pero al finalizar el curso, tienen niveles más altos, conocimiento y experiencia. Al terminar un curso teórico, el estudiante tiene un plan de negocios, pero no vale nada. Mientras, el otro estudiante, el que estuvo en aprendizaje y práctica, al finalizar el curso tiene una solución, un emprendimiento. Las universidades deben ser más prácticas y deben resolver problemas reales.

Dentro del modelo que usted enseña, ¿qué significa el fracaso? ¿es el principio o una de tantas lecciones?

Para mí el fracaso o los fracasos son parte del proceso. Nuestro proceso está compuesto por la idea, acción, resultado y reflexión. Hay siete niveles de reflexión. Hay que contar lo que paso, lo que sintió, lo que hicieron otras personas. La reflexión es lo más importante porque nos permite saber qué aprendimos individualmente o con otras personas. La reflexión nos permite revisar la idea y lograr la perfección.

Hay personas que temen a perder el poco dinero que tienen, pero quieren emprender. ¿Qué deben hacer?

Yo le doy un dólar a un estudiante, porque el estudiante piensa que un dólar no vale. Con ese dólar debe realizar un emprendimiento. Las personas deben buscar las cosas que cuestan lo mínimo posible para hacer las pruebas. Si a una persona le doy un dólar para emprender, esa persona gastará ese dólar, si a esa persona le doy un millón de dólares, gastará el millón de dólares. Si el emprendedor logra con poco dinero encontrar una solución significa que logrará el éxito.

¿Tener escasos recursos económicos ayuda psicológicamente al emprendedor para ser creativo?

Cuando alguien tiene muchos recursos, emplea a algunas personas para lograr la solución, por ejemplo. Eso no es emprendimiento. Para mí es difícil decir eso aquí en Honduras, porque yo sé que hay mucha pobreza, pero las personas deben buscar soluciones con los pocos recursos que tienen. Cuando una persona tiene menos recursos se ve obligada a buscar opciones y puede ser más creativa.