Emiten requerimiento para defensor de “Mi Rosa”

Tegucigalpa, Honduras

El Ministerio Público anunció ayer que se presentó requerimiento fiscal al abogado Marcos Rogelio Clara García, defensor de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla de Lobo, a quien acusan por presunto enriquecimiento ilícito cuando se desempeñó como juez en la ciudad de Tocoa, Colón.

Clara reaccionó sorprendido y aseguró que se presentará ante las instancias judiciales y que se niega a pensar que se trate de una estrategia de la Fiscalía, solo porque él forma parte de la defensa en el caso Caja Chica de la Dama.

“Con mucha sorpresa me ha tomado este requerimiento fiscal. Siempre he manifestado que se trata de gastos familiares que tuve de una tarjeta de crédito de la que yo era titular y mis padres tenían tarjetas adicionales. Ellos me hacían los pagos a mí y el tribunal no ha considerado esos hechos”, explicó el abogado.

La Fiscalía informó que Clara García es acusado por un monto de 1.8 millones de lempiras, los que le fueron detectados en las investigaciones cuando fungió como juez en Tocoa, Colón. Según el requerimiento, el proceso investigativo abarcó de 1998 al 2005 y la imputación es “por un presunto crecimiento injustificado en su patrimonio que ronda en un 1, 802, 366.95 lempiras”, según el requerimiento.

Ayer en un centro comercial, el abogado atendió a los medios e insistió que probará en los Tribunales que no tiene un crecimiento patrimonial injustificado. “En ningún momento he recibido algún dinero, o de algún juicio, en lo absoluto, eso lo niego rotundamente. Todos sabían más bien cuál era la fama que tenía como juez cuando estaba en aquella zona”, explicó.

Dijo ponerse a disposición de las autoridades y que será con pruebas que desvanecerá los señalamientos. “Me extraña que las acusaciones del Ministerio Público coinciden con la finalización del juicio de la exprimera dama, pero no quiero pensar que esto es una estrategia del Ministerio Público” dijo.