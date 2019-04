El dengue ha causado 16 muertos en Honduras en lo que va de 2019

Tegucigalpa, Honduras.



El dengue hemorrágico, también conocido como del tipo "grave", ha causado la muerte de 16 personas en Honduras en lo que va de 2019, informó este lunes la ministra de Salud, Alba Consuelo Flores.



La alta funcionaria dijo a periodistas en Tegucigalpa que "pruebas de laboratorio" han confirmado cuatro nuevos casos de muerte por dengue grave, con los que suman 16 los decesos en el presente año.

Flores hizo un nuevo llamamiento a la población a eliminar los criaderos donde se reproduce el mosquito transmisor del dengue grave y clásico.



Según registros de la Secretaría de Salud, más de 5,000 personas han enfermado este año en Honduras a causa del dengue, que en 2018 cobró la vida de al menos cuatro personas.



El pasado día 8 la cifra de muertos por la misma enfermedad era de 12, indicó el jefe del Departamento de Arbovirosis de la Secretaría de Salud, Gustavo Urbina.



Los 12 casos confirmados la semana pasada eran parte de 17 sospechosos que tenían registrados las autoridades sanitarias en el presente año.



La mayor incidencia de enfermos por dengue se siguen registrando en la zona norte del país, principalmente en el caribeño departamento de Cortés, fronterizo con Guatemala.



El dengue, que es transmitido por el mosquito Aedes aegypti, puede ser mortal en su modalidad hemorrágica y tiene como síntomas fiebres altas, dolor de cabeza, vómitos y erupciones en la piel.



Las autoridades de Salud con frecuencia hacen llamamientos a los hondureños a no olvidar que el dengue es mortal, e insisten en que el mejor antídoto es la prevención y aseo doméstico, tapando los recipientes de agua limpia y destruyendo aquellos depósitos en los que se puede reproducir el zancudo como latas, maceteras y tapas de bebidas de todo tipo, entre otros.



Otra recomendación a la población es no automedicarse, sino que, de presentar síntomas como fiebre, dolores musculares o articulares, vómitos, sangrado o malestar en el cuerpo, acudir al centro de salud más cercano.