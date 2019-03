Con $1,000 millones quieren revivir el Ferrocarril Nacional

San Pedro Sula.



El funcionamiento del Ferrocarril Nacional de Honduras (1870) en la zona norte marcó un punto importante en el desarrollo económico y social del país.



No obstante, con el pasar de los años y la llegada de otros sistemas de transporte, el ferrocarril fue olvidado por los hondureños. En la actualidad solo quedan restos de los 98 kilómetros de línea férrea que conectaban Potrerillos con Puerto Cortés.

Lea: Con ingresos de alquiler pagan a trabajadores de Ferrocarril Nacional



Actualmente el Ferrocarril Nacional de Honduras (FNH) en San Pedro Sula realiza un recorrido de ocho kilómetros con pasajeros durante la Feria Juniana, desde la terminal de buses hasta el centro de la ciudad y de ahí parte hasta la colonia Guadalupe. Mientras que en el municipio de El Porvenir, Atlántida se brinda servicio de un tren turístico que va desde el centro hasta el refugio de vida silvestre Cuero y Salado (unos nueve kilómetros).



En los últimos años, varios gobiernos y organismos internacionales han tenido interés por el ferrocarril interoceánico, con el que se busca impulsar la economía en la región centroamericana.



Esas negociaciones no se lograron, sin embargo, este año el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el sector privado buscan reactivar el ambicioso proyecto.

98 kilómetros de vía férrea tenía el Ferrocarril en la zona norte, ahora solo quedan restos de lo que fue.

Dante Mossi, presidente del BCIE, anunció que han tenido pláticas con el sector privado para financiar el proyecto que, de acuerdo con los empresarios, convertiría a Honduras en un centro logístico de la región.



“El BCIE ya inició un estudio regional de factibilidad, tenemos un proyecto denominado Ferrocarril del Norte. La idea es generar inteligencia de mercado para que el sector privado sea el que invierta recursos en este proyecto regional”, dijo el presidente del Banco.



Lo que se busca es conectar Puerto Cortés con el Puerto de La Unión, en El Salvador, y este a su vez se unirá con el ferrocarril del Pacífico en ese país.



La inversión excederá los 1,000 millones de dólares por país, estimó Mossi. “Son inversiones muy grandes que probablemente vendrán de afuera de la región, por eso el BCIE ha tomado esto como uno de los temas más importantes para los próximos cinco años, ya tenemos proyectos en cartera en Costa Rica, por eso nos sentimos contentos, son proyectos verdes que traerán fondos blandos a la región”, indicó.



El Ferrocarril del Norte funcionará para transportar solamente carga, que venga a descongestionar las carreteras del país.

La población manifestó que la reactivación del tren traerá desarrollo.

Empresarios



El BCIE proyecta tener el concepto de lo que será el Ferrocarril del Norte con un monto preliminar a finales de 2019. Para el sector empresarial, un proyecto de esta magnitud facilitaría el comercio entre los países de la región. El presidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), Juan Carlos Sikaffy, manifestó que un corredor de esta naturaleza “permitiría conectar en una nueva modalidad el transporte reduciendo las externalidades del daño a carreteras y del movimiento de productos como el granel a un costo más bajo y en menor tiempo, esto vendría a competir con el transporte terrestre, que hoy producto de la



Ley de Transporte, no permite la negociación entre partes del costo del flete”, dijo.



El proyecto del ferrocarril surgió en varios gobiernos, no obstante, debido a la poca capacidad económica del Estado para financiar este tipo de iniciativas, el sector empresarial juega un papel importante.



Mario Canahuati, presidente de la Asociación Hondureña de Maquiladores, considera que el costo del proyecto es alto, por lo que es necesario que el BCIE presente un plan de inversión para evaluar si existe la factibilidad.



“No podemos seguir soñando, la carretera CA5 no va a resolver el problema para conectar el Atlántico con el Pacífico; hay que buscar vías rápidas”, detalló.

Los empresarios esperan conocer el estudio para apoyar el proyecto.

Agregó que una vez viendo los estudios, apoyarán para que sea una realidad.



Expresó que se va a reducir el tiempo para trasladar la mercancía a Puerto Cortés y se impulsará aún más el desarrollo económico del país.



El presidente de la Federación de Agroexportadores, Medardo Galindo, prevé que con el tren se fortalecerá aún más el comercio entre Honduras y El Salvador.



Sistema ferroviario



Actualmente en las zonas rurales los rieles se han perdido, muchos de ellos se los han robado; en Potrerillos varios pobladores indicaron que años atrás delincuentes quitaron las vías del tren para venderlas como chatarra.



Para Noel Reyes, gerente del FNH, el sistema ferroviario aún sigue con vida, pero se necesitan suficientes fondos para reactivarlo.

De 98 kilómetros de vía férrea solo funcionan 17.

“Si bien es cierto nosotros tenemos el derecho de vía en su mayoría, no tenemos los fondos necesarios para reactivarlo, por eso se busca mantenerlo vivo de alguna forma, a través del alquiler de los terrenos por donde pasa el tren”.



De acuerdo al gerente, el FNH aún cuenta con el 100% del derecho de vía, por lo que están disponibles de llegar a realizarse el proyecto, “desde ese ángulo es que se habla de la reactivación del ferrocarril”.



“Hace tres años nosotros iniciamos acercamientos con el BCIE con la intención de ver lo que se podía hacer; en aquel momento era demasiado prematuro, pero ahora hay una idea más real de lo que se quiere. Vemos el proyecto factible”, apuntó Reyes.