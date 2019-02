Mario Pineda desmiente su renuncia como ministro de Idecoas

Tegucigalpa, Honduras.

Este miércoles trascendió la supuesta renuncia de Mario René Pineda como ministro del Instituto de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento de Honduras (Idecoas), sin embargo fue él mismo que desmintió la noticia.

"Yo no he renunciado, hemos platicado con el Presidente y como siempre he puesto a disposición mi cargo", dijo a radio HRN el doctor Pineda.



El funcionario explicó que la renuncia que sí presentó fue la que habitualmente ponen a fin de año los secretarios en los diferentes despachos, para que sea el Presidente de la República que tome a bien o no si cambia a la persona encargada en alguna institución pública.

El ministro Pineda recordó además que sigue en su puesto, por lo que este miércoles se reunió en las oficinas del Fondo Hondureño de Inversión Social (Idecoas-Fhis) con alcaldes de Francisco Morazán.



"Uno en los cargos no es permanente, eso queda a disposición del presidente como siempre ha sido. La relación que mantenemos con el Presidente (Juan Orlando Hernández) es buena, si él toma la decisión (de destituirlo) él me lo comunicará. No es de extrañarse porque ministros van y vienen", concluyó Pineda.