Venezolanos en Honduras piden abrir fronteras y ayuda humanitaria en su país

Tegucigalpa, Honduras.



Un grupo de venezolanos residentes en Honduras se manifestó este sábado en Tegucigalpa para exigir al Gobierno de su país abrir las fronteras y permitir la entrada de ayuda humanitaria.



Los manifestantes, enfundados en camisetas blancas, se apostaron con banderas y pancartas en un bulevar de Honduras, donde residen unos 200 venezolanos, y aseguraron que se mantendrán “firmes” hasta lograr un cambio en su país.



“Tenemos 20 años esperando el apoyo de la fuerza militar de Venezuela, sin ellos esto (abrir fronteras) no va a ser posible”, dijo a periodistas la venezolana Aileen Gómez.



Agregó que “poco a poco” son más los militares venezolanos que han desertado para ponerse al “lado correcto de la historia” de su país.

El líder opositor Juan Guaidó, que hace un mes anunció asumir funciones de presidente interino del país, ha manifestado a los militares que “todavía tienen chance de ponerse de lado correcto de la historia” al permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, señaló Gómez, quien vive en Honduras hace tres años.



“Me vine (a Honduras) por la crisis, no quería irme de Venezuela, tenía una empresa, un trabajo, pero cada vez fue más la presión de no encontrar seguridad, medicinas y comida, no tener calidad de vida”, explicó la joven venezolana.





Las autoridades venezolanas bloquearon el paso en el puente internacional Francisco de Paula Santander de los primeros camiones con ayuda humanitaria provenientes de Colombia y lanzaron gases lacrimógenos contra los manifestantes que los acompañaban.



En el puente de Tienditas, otro de los pasos fronterizos que conecta la localidad venezolana de Ureña con la colombiana de Cúcuta, la gente se aglomeró desde primera hora del día, pero el bloqueo por parte del Gobierno de Nicolás Maduro continuó y los camiones con ayuda no intentaron atravesarlo.



Desde hace días, las autoridades venezolanas han bloqueado el paso con vehículos pesados, militares y policías, si bien en ese puente no se registraron incidentes este sábado.



En el marco de los bloqueos, Guaidó ha asegurado este sábado que los camiones con ayuda humanitaria provenientes de Colombia ya se encuentran en “territorio venezolano”, pero que el Gobierno impide su avance.



Al menos 23 miembros de la Guardia Nacional Bolivariana de Venezuela y de la policía de ese país han desertado este sábado en medio del intento de ingreso de ayuda humanitaria a su país, confirmó Migración Colombia. EFE