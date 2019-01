Juan Orlando Hernández asiste a misa del Papa en Panamá

Ciudad de Panamá.

El presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, y la primera dama Ana García de Hernández, participaron este domingo en la misa de clausura de la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) presidida por el Papa Francisco en Panamá.

Francisco agradeció su asistencia al mandatario hondureño así como también a los presidentes de otras naciones presentes y la de las demás autoridades políticas y civiles.

"Contentos de poder ver nuevamente al Papa Francisco en la santa eucaristía de clausura de la 34 Jornada Mundial de la Juventud en la ciudad de Panamá. Un gran evento, de mucha fe y muchas bendiciones", escribió el presidente Hernández en su cuenta de Twitter.

El mandatario hondureño llegó anoche a Ciudad de Panamá junto a su esposa atendiendo la invitación de Juan Carlos Varela, presidente de Panamá, para asistir a la misa de clausura de la JMJ, junto a los jefes de Estado de la región, entre los que se encontraban Jimmy Morales (Guatemala), Carlos Alvarado (Costa Rica), Salvador Sánchez Cerén (El Salvador) e Iván Duque, (Colombia).

El Papa Francisco se despidió de Panamá agradeciendo el trabajo de quienes organizaron y participaron en la JMJ y aseguró que los jóvenes hicieron "vibrar" al país centroamericano, al resto de América y al mundo entero.

"Gracias a todas aquellas personas que nos han sostenido con su oración, y que han colaborado con su esfuerzo y trabajo para hacer realidad este sueño de la JMJ en este país", añadió.

A todos les dijo que "su alegría han hecho vibrar a Panamá, a América y al mundo entero" y les recordó como dijo en la homilía que los jóvenes no "son el mañana, no son el "mientras tanto" sino el ahora de Dios".



"Les pido que no dejen enfriar lo que han vivido durante estos días", agregó y les pidió que vuelvan a su parroquias y comunidades, a sus familias y a sus amigos, y les "transmitan esta experiencia, para que otros puedan vibrar con esa fuerza e ilusión que ustedes tienen".



La próxima Jornada Mundial de la Juventud se celebrará en Portugal en 2022.