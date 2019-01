Sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, Valle y Colón sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (Enee) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Tegucigalpa, Choluteca, Valle, Yoro y Colón para mañana domingo.



San Pedro Sula.- 7:00 am a 5:00 pm

Los Ángeles

La Sabana

Satélite I, II, III, IV, V etapa

Júpiter

San Jorge de Sula

San Carlos de Sula (norte)

San José de Sula (este)

Saturno

Villeda Morales

El Edén

Sandoval Sorto

Perpetuo Socorro

Reparto Lempira

Instituto José Trinidad Reyes

Ministerio La Cosecha

Sede Club Marathón

Estadio Yankel Rosenthal

Concepción

Santa Anita

San Fernando (sur)

Diunsa

Modelo

Bo. Morazán

Esquipulas

Res. Andalucía

Honduras

Ideal

Bo. Barandillas (sur)

Col. Smith (sur)

Alameda

Bo. San Fernando (norte)

Col. Ruiz

Col. Geisa

Maheco

Edificio La Plaza

Catisa

Hotel San Pedro

Ferretería Nacional

Zona peatonal

Correo Nacional

Calle del comercio (3 avenida 4-9 calle S.O.)

Primera Estación de Policía en San Pedro

Berlín

Bo. Medina (norte)

Fernández Guzmán

Tepeaca

Suncery

Mercado Dandy

Mercado El Rápido

Mercado Medina

Alucom

Megaplaza

Industrias Panavisión

Clínica periférica Tepeaca del IHSS

La Gran Villa

Cabañas (norte)

Modesto Rodas

San José

Centro Penal

Maderas del Valle y Teletón

Santa Rosa

San Pedro

San Carlos de Sula

San José de Sula

Col San Roberto de Sula

Col. Louisiana

Villa Ernestina (norte)

Industrias Chamer

Maderas Noriega

Zip San José

Odilón Ayestas

Universal

Col. El Limonar

Col. Carmen Inva

Col. Villas del Carmen

Res. Florida I y II

Hospital del Ojo

Confecciones El Barón

Supermercado La Antorcha Satélite

Planta Aguazul

Metrotel Express

Parque Acuático Zizima

Lomas de San Juan I y II

Col. Santa Isabel I y II

Constructora William & Molina (Duracreto)

Arenales

Col. San Sebastián

Aldea Cablotales

Col. San Vicente de Paúl

Col. Callejas

Col. Jesús R. González

Col. La Pedroza

Ferromax

Expometal

Cemcol

Alimentos Dixie

Embutidos El Jaral

Parque arqueológico Currusté



Tegucigalpa.- 8:00 am a 11:00 am

Centro de salud IHSS

Torocagua

Col. Brisas de Olancho

Col. Villa Unión

Parte de La Laguna

Parte de La Canadá

Residencial Pinares

El Carpintero

El Hatillo

El Trigo y zonas aledañas



Choluteca y Valle.- 6:00 am a 10:00 am

Santa Elena

Agua Caliente

Fray Lazaro

Copal Arriba

Empacadora Santa Inés

Guanascastillo

Centro Experimental

Col. Inez Carranza

La Lucha

Camaronera Seat Farms

San José de Las Conchas

El Ojochal

Azucareras Choluteca

La Grecia

Lajero Blanco

Las Joyadas

Las Delicias

La Lujosa

La Escondida

El Chaparro

Col. Vista Hermosa

Piedra de Agua

Chacalito

El Portón

Santa Cruz

San Isidro

Buena Vista

El Chapetón

San Cristóbal

El Cerro

Los Mangles

Aldea El Jiote

Playa Punta Ratón

Monjaras

Pueblo Nuevo

Cedeño

El Ojochal

Guapinol

Los Puentes

Bo. La Reserva

Col. Boca del Rio Viejo

Los Delgaditos

San Lorenzo (Valle)

Lufusa II

Lufusa III

Fábrica de cemento Argos

Pavana

Empacadora Empasa

Puerto Henecán

Lagunas de camarón

Finca La Pital

Finca Procac

Empacadora Larvipac

Empacadora Larvi Sur

Colonias, residenciales, aldeas, caserios y zonas ledañas de Nacaome Valle y Pespire Choluteca



Yoro, Olancho y Colón.- 8:00 am a 5:00 pm

Aldeas, barrios, colonias, residenciales, hospitales, industria, comercio y lugares aledaños de los municipios de:

Olanchito

Olancho

Aldeas:

La Unión

Los Encuentros

Esquipulas del Norte

Carrizal

Ciudad Vieja

Puerto Escondido

Caisesa

El Puente

Empacadoras Barimasa

El Cinco

Arenal

Sabá

Tocoa

Sonaguera

Bonito Oriental

Trujillo

Municipio de Santa Fé

Santa Rosa de Aguán