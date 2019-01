Hondureños forman parte del coro oficial que le cantará al papa Francisco en Panamá

San Pedro Sula, Honduras

Hoy inicia la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) en Panamá, encuentro en el que se reunirán miles de jóvenes de todo el mundo, devotos de la fe católica, para vivir una experiencia inolvidable.

En el evento, que tendrá lugar en la capital panameña desde el 22 al 27 de enero, Honduras tendrá un representación muy importante por medio de tres talentosos jóvenes que forman parte del coro oficial que le cantará al papa Francisco.

Alrededor de 300 jóvenes de 150 países lo integran y entre ellos figuran cuatro hondureños: Andrea Hernández (29), Danny Redondo (29), Rosalmira (27) y Bella García (27). Todos ellos tuvieron que realizar audiciones y luego esperar de dos a tres meses para saber si eran aceptados.

"Cuando supe que sería parte del JMJ no lo podía creer estaba muy emocionada de unirme a la organización de este importante evento y de representar a mi país. Luego de que recibí la confirmación he viajado a Panamá durante un año para realizar ensayos con el coro. Ha sido todo un carrusel de emociones que no cambiaría por nada", dijo Hernández a Diario LA PRENSA.

La joven, egresada de la Escuela de Música Victoriano López, comentó que ser parte de este evento ha cambiado su vida. "No solamente somos parte del coro, sino que además somos voluntarios, vamos a servir a los demás. Durante nuestra preparación he aprendido lo valioso que es tener paz interior, la cual solo la da Dios, y además lo importante que es transmitirla a otros".

Serán alrededor de 100 cánticos, entre ellos “Salve Regina” o “Pater Noster”, que serán parte del amplio repertorio de melodías a disfrutar durante actos solemnes como la vigilia y el vía crucis.

Desde el jueves hasta el domingo estos jóvenes cantarán al papa Francisco y comentan que están ansiosos de que llegue el momento.

"Me siento privilegiado por tener esta maravillosa oportunidad de cantarle al papa Francisco, es una experiencia que nada más la podrá superar en mi vida. Hemos cumplido un sueño que ha marcado nuestras vidas", agregó Redondo.

Muy felices también se encuentran las hermanas hondureñas Rosalmira y Bella García quienes residen en Panamá y que también tendrán del honor de ser parte del coro oficial del JMJ.

Estos cuatro jóvenes animan a que todo aquel que tenga el deseo de ser parte de este evento ponga su sueño en manos de Dios y busque aplicar.

La organización local de la JMJ espera la llegada de al menos 100,000 peregrinos de todo el mundo que han completado su registro en el evento, de los que 36,000 ya se encuentran en el país, que ha puesto en marcha un amplio dispositivo de seguridad que involucra al menos 30,000 agentes.

Cabe destacar que esta es la primera visita del máximo pontífice de la Iglesia Católica a la región centroamericana desde 1996, cuando el papa Juan Pablo II visitó la zona.