Sectores de San Pedro Sula, Intibucá y La Paz estarán sin energía mañana

San Pedro Sula, Honduras.



La Empresa Energía Honduras (EEH) programó un nuevo apagón para diversos sectores de San Pedro Sula, Intibucá y La Paz para mañana lunes.



San Pedro Sula.- 8:00 am a 12:00 m

Col. Tara



San Pedro Sula.- 9:00 am a 11:00 am

Bo. Medina

Embutidos Delicia

Fruvetsa



Santa María, Marcala (La Paz) La Esperanza, (Intibucá).- 5:00 am a 7:00 am

Generadora Aurora

Generadora Sisa

Planes

Las Pavas

Pule

San José

Pueblo Viejo

Santa María

Gualazara

Santiago de Puringla

Las Delicias

Llano de La Cruz

Orovila

Ojos de Agua

Huertas

Hornitos

La Laguna

La Cumbre

Chinacla

La Florida

La Piedrona

Santa Cruz Opatoro

Opatoro

San Miguelito

Guajiquiro

San Miguel

Santa Ana

Cabañas

El Palmar

Valle de Ángeles

Suyapa

El Sauce

La Florida

Estancias

San Antonio Opatoro

Guajiquiro

El Pinar

Quilitos

San Juan Guajiquiro

La Guacamaya

El Pedernal

Guascotoro

Las Delicias

Florida

San José

Saca de Agua

Las Pilas

Chinacla

Barrio Nuevo

Arenales Chinacla

Nuevo Paraíso

El Patal

Sigamene

Marcala

El Cerrón

Las Tranquitas

Las Crucitas

Morazán

El Batallón

Bo. San Rafael

La Victoria

El Chiflador

Santa Cruz

Musula

San Juan Marcala

El Tablón

Chusmuy

Guanizales

Medina

Yarula

Santa Elena

El Zancudo

Sabanetas

Pasamonos

Nahuaterique

El Bailadero

El Velatorio

San Pedro

Santa Rosita

Wise

Corral de Piedras

Hidroeléctrica Corral de Piedras

Santa Catarina

La Esperanza

Intibucá

Yamaranguila

San Marcos de La Sierra

El Sirín

El Horno

Plan Verde

Concepción

Jiquilaca

Llano Grande

Los Palones

Camasca

El Carmen

El Guayabal

San Juan de Dios

San Isidro

San Bartolo

San Antonio

El Llano

La Caridad

Magdalena

San Juan Troncozo

La Orilla

Los Pozos

Los Horcones

Santa Lucía

La Marías

La Aradas

Bañaderos

El Barreal

El Espino

San Pablo

El Barrancón

Palacios

La Ceibilla

San Juan

Puringa

El Sitio

La Raya o El Divisadero

San Marcos

Santa Ana

Colomoncagua

Santo Domingo

San Antonio de Vados

San Antonio de Intibucá

El Rosario

San Esteban y zonas aledañas