“No podemos poner mano suave en lucha contra el crimen”, afirma JOH

Tegucigalpa, Honduras.

El presidente hondureño Juan Orlando Hernández manifestó que intensificará el combate contra el crimen organizado para seguir reduciendo los índices de homicidios en el país.

Según el mandatario, “Contra las estructuras criminales no podemos poner la mano suave. Hace falta mucho”, aseguró.

En su discurso durante la ceremonia de celebración del 137 aniversario de la Policía y de ascenso de 93 oficiales de esa institución, Hernández señaló que no van a retroceder en la lucha y que trabajarán para reducir más las cifras de asesinatos.

Destacó que en su Gobierno “se tuvo que romper esa tendencia de muertes y lo primero que necesitábamos era voluntad; había temor incluso en el país y cuando se hablaba de droga, de maras, se hablaba suave por temor y terror, y hoy es fácil hablar de esto porque el pueblo se decidió a recuperar la paz y la tranquilidad”.

Inversión El Presidente dijo que en este período harán grandes esfuerzos para mejorar la educación y salud en el territorio hondureño.





El mandatario presidió el acto junto a los titulares del Congreso Nacional y de la Corte Suprema de Justicia, Mauricio Oliva y Rolando Argueta, el ministro de Seguridad, Julián Pacheco, el director de la Policía Nacional, José David Aguilar Morán, y otras autoridades en el complejo de la Secretaría de Seguridad.

“Debemos mantenernos firmes en el camino de la paz”, afirmó.

Sobre la Policía, indicó que “el crecimiento, los logros, los antecedentes y muchos aspectos más que reflejan un éxito en la Policía Nacional, y aunque falta mucho por hacer, seguiremos trabajando para evitar los actos violentos”.

Largo camino.

El presidente hondureño dijo que “no hay palabra de oposición que valga. Que falta mucho, sí, y debemos seguir incluso con más contundencia y reprimiendo el delito al tope de las astas en estos próximos tres años”.

Añadió: “Hace falta mucho y lo de anoche (masacre en la colonia Villanueva de Tegucigalpa) dice que debemos seguir fuertes y contundentes”, aseguró.

También el mandatario pidió que “Nunca debemos olvidar de dónde venimos para no volver a sufrir la tragedia que vivimos hace algunos años, cuando los índices de violencia en el país eran muy elevados”.

Indicó que de 2006 a 2010 se perdieron alrededor de 65,000 vidas, “con descuido e indolencia”.

Agregó: “Se debe recordar que fuimos calificados como el país más violento de la tierra, había centros penales al servicio de la criminalidad y otros factores”, hasta que en 2010 “nos decidimos a trabajar desde el Congreso Nacional para ir de frente contra el crimen, sabiendo que iba a haber consecuencias, pero había que hacerlo y eso implicaba reformar la legislación, entre otras medidas”.

El gobernante resaltó que en la recuperación de la paz actuaron policías, jueces, fiscales, militares y otras autoridades.

El Presidente subrayó que está claro que “a partir de 2013, con una serie de acciones, se detuvo la tendencia de crecimiento de homicidios y luego iniciamos una nueva ruta”.

El Presidente destacó el ascenso a comisionado de Alfredo Godoy, quien en cumplimiento del deber sufrió serias heridas.

Lucha frontal.

Hernández expuso que “algunos grupos criminales esperaron los resultados de esas elecciones para tomar algunas decisiones, porque sabían que el pueblo quería paz y tranquilidad”.

Además afirmó que la transformación de la Policía ha sido un éxito.

“La Policía que tenemos hoy no es la misma de antes y me siento orgulloso de la Policía Nacional y por eso les pido que consoliden y cuiden la imagen social que se está construyendo y lo hagan como el tesoro más preciado que tienen”.

Expresó que “Cuando las fuerzas del Estado trabajan de manera conjunta y organizada no hay forma alguna para que el crimen pueda luchar contra esta fuerza. Por eso hoy no somos el país más violento del mundo y Tegucigalpa y San Pedro Sula no aparecen siquiera en las 25 ciudades con más problemas de violencia y aquí tiene mucho que ver la Policía Nacional”, resaltó.

Transformación.

El ministro de Seguridad, Julián Pacheco, dijo que “el trabajo más importante de su gestión, presidente Hernández, fue haber gestado esta Policía que hoy tenemos”.

Pacheco aseguró que “Al construir una nueva Policía Nacional y fortalecer la misma con equipamiento y nuevas capacidades, podemos decir que esta Policía Nacional ya tiene la edad para asumir el rol que le corresponde”.

El director de la Policía Nacional afirmó que “hoy caminamos hacia la paz, algo que antes parecía imposible”.

Aguilar Morán dijo que “Reconocemos que el presidente Hernández ha hecho un gran esfuerzo para mejorar las capacidades y la logística de la Policía Nacional, y ha sido un apoyo fundamental para esta institución”.

Ceremonia.

De los 93 oficiales ascendidos, 11 subcomisionados de policía pasaron a comisionados, 10 comisarios a subcomisionados, 10 subcomisarios a comisarios, 28 inspectores a subcomisarios y 34 subinspectores a inspectores.

También se entregaron reconocimientos a los miembros de la Comisión de Depuración de la Policía Nacional por impulsar el proceso de reforma, transformación y fortalecimiento de la institución. Se entregaron varios reconocimientos a oficiales y personas externas que apoyan a la entidad.