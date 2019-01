Acción Ciudadana pide un gobierno de transición

Tegucigalpa, Honduras

La denominada plataforma Acción Ciudadana contra la Dictadura planteó ayer la salida del presidente Juan Orlando Hernández y la conformación de un gobierno de transición.

“Tenemos que destruir la estructura del crimen organizado, no basta con la salida del dictador, vivimos en un gobierno cuyas instituciones están dominadas por el crimen organizado, por lo tanto se necesitará cambiar las leyes que están perjudicando al pueblo y sobre todo quitar a las personas, porque Juan Orlando Hernández no trabaja solo, trabaja con una estructura del crimen organizado a su servicio”, dijo el expresidenciable de la Alianza de Oposición, Salvador Nasralla.

El presentador de televisión compareció ayer ante los medios de comunicación junto con el excandidato presidencial del Partido Liberal, Luis Zelaya, y representantes de organismos de la sociedad civil.

“Se debe preparar el escenario para desarrollar elecciones libres, no con las reformas electorales que se van a aprobar en estos días en el Congreso de la República, porque los que las están aprobando son en gran parte delincuentes”.

El expresidenciable del Partido Liberal señaló que “la renuncia de Juan Hernández es un imperativo para devolver la paz a nuestro país y ese gobierno de transición, como dice el artículo 5 de nuestra Constitución, debe ser un gobierno de integración, que no me vengan a decir que no hay hondureños decentes y capaces”.