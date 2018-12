Revisarán altos impuestos en 22 municipios del país

Tegucigalpa, Honduras.



La Asociación de Municipios de Honduras (Amhon) y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) firmaron un convenio para socializar con 22 alcaldías, incluyendo Tegucigalpa y San Pedro Sula, una reducción del cobro de tasas para incentivar la inversión y la creación de nuevos empleos.



“La intención es consensuar con las 22 alcaldías una modificación a sus planes de arbitrios porque se busca que la inversión no se vaya, hay casos en los que se gana más con nuevos empleos que con la tasa que se cobra”, dijo el presidente de la Amhon, Carlos Eduardo Cano.



Según un informe del Banco Mundial, la empresa privada paga un 44.4% de sus ganancias en impuestos y tasas, lo que constituye una pesada carga que limita la creación de fuentes de trabajo.



Cano coincidió en que existen algunos cobros por tasas que son elevados, pero aclaró que este tipo de fisco es necesario para el crecimiento económico local. “No se trata de violentar la autonomía de las alcaldías, lo que se hará es socializar con estas la posibilidad de que se reduzcan algunas tasas y haya ganancia para el sector privado y los municipios”, enfatizó.



La tasa es una recaudación como contraprestación por un servicio y se incorporan en los planes de arbitrio.



Algunas alcaldías no cobran tasas y son aquellas de escasos recursos económicos funcionan con transferencias del Poder Ejecutivo. A estas se les denomina alcaldías tipo C.



El acuerdo establecerá, además, una capacitación de simplificación administrativa.



“En la medida que existan estos acuerdos se fortalece la pequeña y mediana empresa, que son las que mayor empleo generan”, remarcó Cano, alcalde de Campamento, Olancho.



Recaudación



El Servicio de Administración de Rentas (SAR) recaudará en tributos este año unos 101,000 millones de lempiras, con lo que se habrá alcanzado las metas proyectadas, según esa institución.



Lo anterior fue informado por Miriam Guzmán, ministra del SAR, tras señalar que la meta de este año fiscal 2018, fijada por el Congreso Nacional es de unos 100,000 millones de lempiras.



“Al cierre de noviembre llevamos recaudados casi los 92,000 millones de lempiras, pero se espera lo que se haga en diciembre que es un mes bastante fuerte en ese rubro”, dijo.



La recaudación en el último mes del año es cercana a los 11,442 millones de lempiras, con lo cual estaríamos cerrando este 2018, con un acumulado de 101,000 millones de lempiras, adelantó.



“Nuevamente el SAR está diciendo presente cumpliendo con la obligación que tiene de aportar los recursos que el Estado requiere para ejecutar obras y proyectos”, sostuvo.



Diciembre es un mes bastante cargado de trabajo para el SAR, pues hay mucho movimiento en comercio, dijo la funcionaria.



“Eso nos obliga a ejecutar operativos en todo el país para recordar a los contribuyentes que deben cumplir con sus obligaciones, no solo de facturar, sino de pagar a tiempo sus impuestos”, enfatizó.



Renta



Dijo que este 31 de diciembre se cumple el plazo para la declaración del tercer Pago a Cuenta del Impuesto Sobre la Renta (ISR).



Asimismo, están sujetas a este pago las empresas constituidas y que la ley establece la obligatoriedad de hacer el anticipo vía Pago a Cuenta, explicó.



“Todos los que tengan ingresos brutos debajo de los 300 millones de lempiras anuales se les ha calculado sus pagos a cuenta con base en el artículo 22 de la ley del Impuesto Sobre la Renta (ISR) en función de sus utilidades”, expresó.



Los que están por encima de los 300 millones de lempiras, el cálculo de sus Pagos a Cuenta es de acuerdo con las reglas establecidas por el 1.5 del ISR y “no habrá prórroga”, advirtió la funcionaria.