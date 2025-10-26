La separación de los padres podría aumentar el riesgo de psoriasis en los niños

Para los niños, el divorcio de sus padres puede ser un evento traumático que aumenta sus posibilidades de esta enfermedad autoinmune de la piel marcada por un rápido crecimiento celular que se evidencia con erupciones escamosas y comezón, dijeron los investigadores.

"Nuestros resultados muestran, hasta donde sabemos, un hecho no reportado anteriormente de que los factores vitales muy estresantes en las primeras etapas de la vida influyen en el sistema inmunitario y aumentan el riesgo de enfermedades autoinmunes como la psoriasis", señaló el investigador principal, Johnny Ludvigsson, profesor de la Universidad de Linköping, en Suecia.

"No hay un consejo simple para evitar estos factores, pero se debe hacer todo lo que se pueda hacer para proteger a los niños pequeños de los factores estresantes de la vida que amenazan su seguridad y bienestar emocional", dijo Ludvigsson en un comunicado de prensa.

En el nuevo estudio, los investigadores rastrearon los datos de más de 16,000 niños que participaron en un estudio de salud sueco, y anotaron sus factores estresantes de la vida a los 1, 3, 5 y 8 años de edad.

De los niños, 121 fueron diagnosticados más tarde con psoriasis.Los niños tenían un riesgo triplicado de psoriasis si habían experimentado un cambio significativo en la estructura familiar en su primer año de vida, encontraron los investigadores.

El divorcio, la separación o la muerte de uno de los padres podrían causar inseguridad y miedo en un niño pequeño, lo que "parece hacer que el niño sea más vulnerable cuando sucede en el primer año de vida", dijo Ludvigsson.

"Esto encaja con el conocimiento de que los individuos muy jóvenes parecen ser más vulnerables a los efectos inmunomoduladores de los factores estresantes de la vida que los niños mayores y los adultos", dijo.

"La razón de los efectos puede ser que estos factores conducen a una respuesta de defensa que incluye un aumento de las concentraciones de cortisol, que a su vez influyen en el sistema inmunológico".

Averiguar cómo el estrés temprano afecta al sistema inmunitario podría ayudar a los investigadores a averiguar por qué ocurre la psoriasis, dijo el Dr. Luigi Naldini, profesor de tejido celular y biología de la Facultad de Medicina de la Universidad San Raffaele en Milán.

"El presente estudio sugiere que la historia de la psoriasis no se escribe únicamente en los genes y los circuitos inmunitarios", dijo en un comunicado de prensa Naldi, que no participó en la investigación.

"También puede estar moldeado por experiencias vividas, comenzando temprano en la vida". El nuevo estudio aparece en el Journal of Investigative Dermatology.