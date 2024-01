Primeros auxilios: Guía esencial para actuar en emergencias

REDACCIÓN. Ante una emergencia médica, la persona que brinde las técnicas de primeros auxilios, quien normalmente es preferible que sea la que esté más cerca del afectado, cumplirá un papel fundamental para mejorar el estado de la víctima y esperar de la forma más efectiva la llegada de las ambulancias. Es fundamental conocer cómo actuar ante este tipo de situaciones, ya que se debe proceder de forma rápida. Una emergencia médica se caracteriza por lesiones de gravedad donde se necesita una atención médica inmediata debido al riesgo de vida para el paciente”, mientras que las urgencias médicas son situaciones en las que se requiere atención rápida, pero donde la vida de la víctima no corre riesgo.

Fundamentos de primeros auxilios: Lo que debes saber

Ante una emergencia o urgencia médica se debe contar con la información y las técnicas necesarias para brindar los primeros auxilios, para los casos complicados hay una serie de pasos a seguir que son fundamentales para mantener con vida al paciente. Entre las más importantes se encuentran conocer el panorama completo de la situación, visualizar el estado de la víctima y comunicarse inmediatamente al 911 o cualquier otro servicio de emergencia. Según CuídatePlus, un portal líder en salud, los principios básicos de primeros auxilios se resumen en tres letras, PAS: proteger, avisar y socorrer. Proteger: quienes atienden al accidentado deben protegerlo, pero sin ponerse en riesgo ellos mismos. “No podemos actuar en una situación donde puede correr peligro nuestra vida”, afirma la mayoría de paramédicos . Avisar: es preciso avisar cuanto antes a los servicios de emergencia, cuyo número es el 911. Socorrer: de forma tranquila pero rápida hay que proporcionar al accidentado los primeros auxilios que necesita. Es importante no moverlo si se encuentra en un lugar seguro. También conviene tranquilizarlo. Una vez cumplido el protocolo PAS, lo primero que hay que hacer es explorar los signos vitales de la víctima; fundamentalmente, si respira y tiene pulso. A continuación, los signos secundarios: si tiene hemorragia o heridas, si sospechamos la existencia de fracturas... Unas simples preguntas: ¿qué le ha pasado?, ¿se encuentra bien?, bastarán para comprobar si el accidentado está consciente. Si no responde, se puede considerar que está inconsciente y hay que pasar a comprobar sus signos vitales. Si respira y tiene pulso, se le colocará en lo que se conoce como posición lateral de seguridad hasta que lleguen los servicios de emergencia.

Preparación del botiquín de primeros auxilios: elementos esenciales

Un botiquín de primeros auxilios bien nutrido puede ayudarle a responder efectivamente ante lesiones y emergencias médicas. Se recomienda tener uno en casa, así como uno en su carro. Guarde sus botiquines en un lugar fácil de alcanzar y fuera del alcance de los niños pequeños. Además. asegúrese de que los niños de edad suficiente para entender el propósito de los botiquines sepan dónde están guardados.

Suministros básicos

Cinta adhesiva, vendas elásticas, tiras de vendas y vendajes de “mariposa” en diferentes tamaños. Pegamento extra fuerte,torniquete de goma o catéter francés n.º 16. Vendas estériles antiadherentes y rollo de gasa en varios tamaños; protector o almohadilla para los ojos y vendaje triangular grande (puede usarse como cabestrillo). Férula de aluminio para los dedos, compresas de frío instantáneo, bolas de algodón e hisopos de algodón. Guantes desechables sin látex, varios pares; cinta adhesiva y vaselina u otro lubricante. Asimismo, bolsas de plástico de diferentes tamaños, alfileres de gancho de varios tamaño, tijeras y pinzas, desinfectante para manos, ungüento antibiótico, solución antiséptica y toallitas. Solución para el lavado de los ojos, termómetro, pera u otro dispositivo de succión para el lavado de heridas. Solución salina estéril para irrigación, enjuague, barrera respiratoria (mascarilla quirúrgica), jeringa, taza o cuchara para medicamentos. Manual de primeros auxilios y agua oxigenada para desinfectar. Agregando a esto, también hay una serie de medicamentos que se recomienda tener en un botiquín bien equipado, tales como: Gel de aloe vera, loción de calamina, medicamentos antidiarreicos, laxante, antiácidos.Antihistamínicos, como difenhidramina; crema de hidrocortisona, medicamentos para la tos y el resfriado. Medicamentos personales que no necesitan refrigeración. Autoinyector de epinefrina, si lo receta su médico, analgésicos, como paracetamol (Tylenol, otros), ibuprofeno (Advil, Motrin IB, otros). Considere también tener siempre aspirina en el botiquín de primeros auxilios. La aspirina puede salvar la vida de un adulto con dolor torácico. Si usted u otra persona tiene dolor torácico por primera vez o sin ninguna explicación, o podría estar teniendo un ataque cardíaco, solicite de inmediato asistencia médica de emergencia. Luego mastique una aspirina de concentración regular. No obstante, no tome aspirina si es alérgico a la aspirina, tienes problemas de sangrado o tomas otro medicamento anticoagulante, o si su médico le dijo previamente que no lo hiciera. Nunca dé aspirina a los niños.

RCP y atención cardiovascular de emergencia: métodos actualizados

La reanimación cardiopulmonar es una técnica para salvar vidas que es efectiva en muchas situaciones de emergencia en las que la respiración o los latidos del corazón de una persona frenaron. Por ejemplo, cuando una persona tiene un ataque cardíaco o casi se ahoga. También: ¿Qué debemos tener en el botiquín de nuestra casa?

La Asociación Americana del Corazón recomienda comenzar con reanimación cardiopulmonar haciendo compresiones fuertes y rápidas en el pecho. Esta recomendación de RCP solo con las manos se aplica tanto a las personas sin capacitación como al personal de primeros auxilios. Si tiene miedo de hacer RCP o no está seguro de cómo hacerlo correctamente, debe saber que siempre es mejor intentarlo que no hacer nada. La diferencia entre hacer algo y no hacer nada puede salvar la vida de una persona. - Estos son algunos consejos de la Asociación Americana del Corazón: Persona sin capacitación. Si no ha recibido capacitación en RCP o no está seguro si puede hacer respiraciones de rescate, solamente haga RCP con las manos. Esto significa hacer compresiones ininterrumpidas en el pecho, entre 100 y 120 por minuto, hasta que lleguen los paramédicos (se describe con más detalle a continuación). No es necesario que intentes hacer respiración de rescate. Persona capacitada y lista para actuar. Si estás bien capacitado y tienes confianza en tus habilidades, comprueba si hay pulso y respiración. Si dentro de los 10 segundos no hay pulso ni respiración, comienza a hacer compresiones en el pecho. Comienza la reanimación cardiopulmonar con 30 compresiones en el pecho antes de hacer dos respiraciones de rescate. Persona con capacitación pero que hace tiempo no lo practica. Si ha recibido capacitación sobre reanimación cardiopulmonar en el pasado pero no está seguro de sus habilidades, limítese a hacer entre 100 y 120 compresiones por minuto en el pecho. A continuación, se describen los detalles. Los consejos anteriores se aplican en situaciones en las que adultos, niños y bebés necesitan reanimación cardiopulmonar, pero no si se trata de recién nacidos. Los recién nacidos son bebés de hasta 4 semanas. La reanimación cardiopulmonar puede mantener la circulación de la sangre oxigenada hacia el cerebro y otros órganos hasta que un tratamiento médico de emergencia pueda restablecer el ritmo cardíaco normal. Cuando el corazón se detiene, el cuerpo ya no recibe sangre oxigenada. La falta de sangre oxigenada puede causar daño cerebral en solo unos minutos. Si no está capacitado y tiene acceso inmediato a un teléfono, llame al 911 o al número local para emergencias antes de hacer reanimación cardiopulmonar. El operador le indicará cómo realizar los procedimientos correctos hasta que llegue la ayuda. Recordatorio. Antes de empezar a realizar una reanimación cardiopulmonar, es necesario comprobar las siguientes preguntas: ¿la persona está en un entorno seguro?, ¿está consciente o no? y si la persona parece inconsciente, toque o golpee levemente su hombro y pregúntele en voz alta si está bien, sino responde, llame al 911 y aplique los consejos previos.

Cómo actuar ante quemaduras, cortes y contusiones

Ante situaciones que involucren quemaduras, hay que tener en cuenta los siguientes consejos: Evaluar la gravedad de la quemadura. Determinar si es leve, moderada o grave. Detener la exposición al calor. Retirar a la persona del contacto con la fuente de calor para evitar una mayor lesión. Enfriar la quemadura. Mojar la zona afectada con agua tibia por 10 a 20 minutos, esto ayudará a aliviar el dolor y reducir la inflamación. No use agua muy fría, hielo ni sumerja la herida en un recipiente con agua. No romper las ampollas. Esto en caso de tenerlas. Cubrir la quemadura. Cubrir con un paño limpio o una gasa estéril y secar para proteger de la suciedad y bacterias. Busque atención médica. Si la quemadura es muy grande, afecta áreas sensibles o se extiende por una gran parte del cuerpo. Vigilar signos de infección. Mantener la quemadura limpia y seca. No aplique cremas. Tampoco aceites, manteca, limón, tomate, pepino u otras verduras o frutas.

En caso de cortes, los parámetros a seguir suelen ser similares que las quemaduras si la herida no es grave (aplique los consejos anteriores), pero si existe un desangrado incontrolable, lo mejor es actuar de emergencia. Saber qué hacer para detener un sangrado de inmediato puede salvar una vida, cualquier cosa desde un herida sufrida en la cocina, un accidente en la bicicleta, un choque automovilístico, un tiroteo y hasta un intento de suicidio. Debe actuar de inmediato. Un persona que está sangrando mucho puede morir desangrada en 5 minutos o menos. Recuerde permanecer atento a lo que pasa a su alrededor y busque un lugar seguro para usted y la persona herida, si es necesario. Tome en cuenta las siguientes recomendaciones brindadas por stopthebleed.org. Aplique presión con las manos. Destape la herida, localice el origen del sangrado y aplique presión firme y constante en ese punto, y si es posible con ambas manos. Es mejor exponer toda la extremidad para que no pase por alto una segunda herida. Ponga un vendaje y aplique presión. Destape la herida para localizar el origen del sangrado y reemplace la presión con la mano por una presión constante aplicada al punto del sangrado con vendaje o con una prenda. Aplique un torniquete o torniquetes. Si el sangrado no para y usted dispone de un torniquete comprado, aplíquelo en la pierna o brazo, lo más arriba de la herida que pueda y cerciórese de que está bien apretado para detener el sangrado. El torniquete puede aplicarse de forma segura sobre poca ropa, pero es mejor aplicarlo directamente sobre la piel desnuda. Evite aplicar un torniquete sobre una articulación (coyuntura) o sobre demasiada ropa. Si el sangrado no para, aplique un segundo torniquete al lado del primer torniquete. No se recomienda usar torniquetes hechos en casa.

Contusión y golpes

Ahora veremos qué hacer en caso de una contusión o golpe, una lesión producida por un impacto sobre el cuerpo de una persona. ¿Qué es lo primero que debe hacer? Retirar los objetos que puedan apretar la zona afectada: anillos, brazaletes, etc. Esto es importante ya que si la zona se inflama y no hemos retirado dichos objetos podría causar una opresión en la zona y causar daños mayores. Aplique frío local: hielo (nunca directo sobre la piel). Inmovilizar la zona sin manipular ya que puede haber peligro de fractura y si hay herida lavar o limpiar y tapar sin manipular. Algunas síntomas que padecerá la persona afectada son: dolor, inflamación y calor en la zona afectada, moretón y hematoma (se producen por la rotura de pequeños vasos sanguíneos dando ese color característico a la zona golpeada) y bulto o “chichote” si el golpe fue en la frente o en la cabeza. Se aconseja no improvisar vendajes ya que se puede comprimir la zona lesionada. Recuerde retirar los objetos que puedan apretar la zona lesionada con la aparición de inflamación: anillos, pulseras, etc. Si cree que la lesión es importante: inflamación excesiva, golpe fuerte, sospecha fractura, acuda al servicio de urgencias. Y avise a los padres, responsables legales o demás familiares del afectado sobre lo sucedido.En caso de que hubiera deformación evidente, pérdida de la alineación del miembro o imposibilidad para realizar movimientos se debe sospechar que hay fractura. En este caso se debe tener cuidado con la extremidad y se debe intentar inmovilizarla o evitar movimientos de la misma, ya que pueden agravar la lesión.

Manejo de heridas y traumas: técnicas efectivas

Qué hacer en caso de heridas leves en casa, en el trabajo o en cualquier otro lugar? Pues, hay heridas que se les denomina abrasión o raspones, se realizan al rozarse con una superficie rugosa. Son de forma irregular y van acompañadas por dolor y ardor. Dependiendo del accidente, las heridas pueden contener mucha suciedad, por lo tanto, pueden ser infectadas con más probabilidad. Normalmente son superficiales, pero dependiendo del trauma que las cause, la piel se ve mayormente afectada al tener heridas más profundas, lo cual necesita de puntos para curarse. Se recalca que estas heridas hay que limpiarlas con agua tibia, si la herida es solo superficial entonces puede usar un jabón neutro y un paño para limpiar alrededor de la herida, sin frotar. Si hay partículas de suciedad que usted visualiza, recurra a utilizar una pinza limpia para retirarlas, no lo haga directamente con las manos ni uñas, aunque se las lave. Una vez que la herida esté limpia, cúbrala con un vendaje estéril o limpio. Esto permite mantener la humedad, lo que favorece el proceso de sanación y reduce el dolor, además de la formación de cicatrices. También evita infecciones.

Identificación y tratamiento de reacciones alérgicas severas

¿Qué es una alergia? Consiste en la percepción de nuestro organismo como nocivo de una sustancia que no lo es (alérgeno). Este contacto pone en marcha una respuesta inmunológica exagerada que se manifiesta en diversos órganos del cuerpo.Los alérgenos más frecuentes son: ácaros, epitelios de animales, látex (o caucho natural, que está presente en guantes de goma, sondas, catéteres, globos, en chupetes, tetinas de biberones, etc.), picaduras de avispas, ciertos alimentos, como las nueces en algunas personas, y algunos medicamentos. El alérgeno puede entrar en contacto con el cuerpo de varias formas: inhalado por la nariz o la boca, ingerido (alimentos o ciertos fármacos), inyectado (medicamentos o picaduras de insectos) o por contacto con la piel, provocando dermatitis de contacto. En este apartado, se profundizará sobre la identificación y primeros auxilios de las alergias severas, las cuales incluso pueden poner en riesgo la vida, y se conoce como anafilaxia. Puede producirse minutos después de la exposición a una sustancia alergénica específica (alérgeno). En algunos casos, puede haber una reacción retardada, o la anafilaxis puede producirse sin la presencia de un desencadenante obvio.Lo primero que debe hacer es llamar al 911 para que paramédicos lleguen lo más pronto al lugar, luego, pregúntele a la persona si lleva consigo un autoinyector de epinefrina u otros para tratar un ataque de alergia. La epinefrina pertenece a una clase de medicamentos llamados agonistas alfa y beta adrenérgicos (agentes simpatomiméticos). Funciona al relajar los músculos de las vías respiratorias y estrechar los vasos sanguíneos.

Si la persona dice que necesita usar un autoinyector, pregúntele si debe ayudarla a inyectarse el medicamento. Por lo general, esto se hace presionando el mismo contra el muslo de la persona. Pídale a la persona que se recueste boca arriba y que permanezca quieta. Afloje la ropa ajustada y cubra a la persona con una manta. No le ofrezca nada para beber. Si vomita o le sale sangre por la boca, póngala de lado para evitar que se atragante. Si no hay signos de respiración, tos o movimiento, en primeros auxilios se recomienda hacerle reanimación cardiopulmonar. Realice compresiones de pecho ininterrumpidas, aproximadamente 100 por minuto, hasta que lleguen los paramédicos. La persona debe recibir tratamiento de urgencia, aunque los síntomas comiencen a mejorar. Después de la anafilaxia, es posible que los síntomas vuelvan a aparecer. Suele ser necesario el control en un hospital durante varias horas. Así que si está junto a alguien que tiene síntomas de anafilaxia, no se confíe y llame al 911, aunque los síntomas se alivien o lo parezca. En los casos graves, la anafilaxia no tratada puede provocar la muerte en media hora. Un antihistamínico, como la difenhidramina (Benadryl), no es suficiente para tratar la anafilaxia. Este tipo de medicamentos pueden ayudar a aliviar los síntomas de la alergia, pero actúan muy lentamente en una reacción grave.

¿Cuáles son los síntomas de la anafilaxia?