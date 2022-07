Técnicas de Primeros Auxilios

○ Aflojar las prendas para mejorar la circulación y respiración. ○ No dar ningún líquido a la víctima (inconsciente).

○ No comentar sobre las lesiones a la víctima, ni dejar que las vea (para no alterarlo).

○ Asegurarse de que el lugar no representa ningún peligro.

REDACCIÓN. Los accidentes en casa pueden suceder en cualquier momento y, generalmente, no estamos preparados para atender una emergencia.

GRADO 2. El socorrista explica que se debe hidratar de la misma forma que la anterior. Con la diferencia que, “si aparecen ampollas, no se deben drenar o reventar, se cubren con gasas humedecidas y el paciente es trasladado a un hospital”.

GRADO 3. Estas son un poco más delicadas, solo se trata de quitar la ropa que no esté adherida y se cubre el área afectada con un apósito estéril humedecido y llevar al paciente lo más pronto posible a recibir atención médica.

Una fractura ocurre cuando un hueso se rompe total o parcialmente. Un esguince es cuando un ligamento se distiende o se rompe y una luxación es es el desplazamiento sufrido por el extremo de un hueso.

TRATAMIENTO: En los tres casos, se debe inmovilizar con férulas, no presionar el área afectada, no introducir el hueso, detener el sangrado cuando se necesite, no apoyar la parte lastimada.

OTRAS EMERGENCIAS:

- Agotamientos por calor

- Insolación

- Desmayos

- Epilepsia

- Intoxicación o envenamiento

TRATAMIENTOS: Frenar la actividad física, trasladar al paciente a un lugar ventilado, aflojar la ropa con cuidado, retirar objetos que puedan golpear al paciente, en el caso de la epilepsia no se debe detener las convulsiones ni introducir nada en la boca del paciente.

VENDAJES: