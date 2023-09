El matrimonio podría “proteger” de la demencia

REDACCIÓN. Casarse se vincula ahora con unos cerebros que envejecen más sanos: las personas que permanecen casadas a largo plazo podrían obtener cierta protección de la demencia, sugiere un nuevo estudio.

Los investigadores encontraron que, en comparación tanto con los divorciados como con los solteros durante toda la vida, los adultos mayores en un matrimonio a largo plazo tenían menos probabilidades de desarrollar demencia.

Alrededor de un 11 por ciento fueron diagnosticados con demencia tras los 70 años, frente a entre un 12 y un 14 por ciento de sus contrapartes divorciadas o solteras.

Cuando los investigadores sopesaron otros factores que podrían afectar el riesgo de demencia, como los niveles educativos y los hábitos de estilo de vida, el matrimonio a largo plazo siguió vinculado con un efecto protector:

los adultos divorciados y no casados tenían entre un 50 y un 73 por ciento más de probabilidades de recibir un diagnóstico de demencia.

El estudio no es el primero que vincula el estado civil con el riesgo de demencia, según el investigador Bjorn Heine Strand, científico sénior del Instituto Noruego de Salud Pública, en Oslo.

“Numerosos estudios han reportado que el matrimonio se asocia con una reducción en el riesgo de demencia, y nuestros resultados amplían estas evidencias”, señaló Strand.

La gran pregunta es por qué existe este vínculo. Averiguar los motivos, dijo Strand, es importante, sobre todo si se toma en cuenta la demografía y las normas sociales cambiantes.

La población de adultos mayores está en aumento, lo que significa que más personas están en riesgo de demencia. Por otra parte, más personas se están divorciando, o prescindiendo del matrimonio por completo.

Los hallazgos, que se publicaron en la revista Journal of Aging and Health, se basan en más de 8,700 adultos noruegos cuyo estado civil se monitorizó desde los 44 hasta los 68 años.

Entonces, el equipo de Strand observó las correlaciones con las probabilidades de los participantes de recibir un diagnóstico de demencia tras los 70 años.

En total, poco menos de un 12 por ciento recibieron un diagnóstico de demencia durante el periodo del estudio, mientras que un 35 por ciento más desarrollaron un deterioro cognitivo leve, que son problemas con la memoria y las habilidades de pensamiento, que podrían progresar a la demencia, o no.