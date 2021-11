El coronavirus puede infectar y dañar al oído interno, confirman estudios

THE NEW YORK TIMES. A estas alturas parece que casi no hay ninguna parte del cuerpo que el nuevo coronavirus no ataque, pero una investigación reciente añade una más: el covid-19 quizá pueda infectar al oído interno y afectar la audición y el equilibrio.

Ha habido informes de pacientes con coronavirus con síntomas como pérdida auditiva, zumbido en los oídos (tinnitus), mareo y problemas de equilibrio, y los científicos del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) y del Hospital del Ojo y el Oído de Massachusetts utilizaron modelos celulares del oído interno humano, junto con tejido del oído interno adulto, y los expusieron al virus.