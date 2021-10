Ellas lucharon y lograron vencer el cáncer de mama

“Me hice la histerectomía hace 11 años pensando el librarme de toda enfermedad, sin imaginar que el cáncer llegaría a mi vida. La mamografía, autoexploración y ultrasonido siempre me los hacía, pero el año pasado me diagnosticaron un tumor en el seno, me dijeron que era benigno, pero pienso que siempre terminan en malignos. No me confié, pedí que le hicieron una biopsia y allí me confirmaron que era cáncer”.

Bessy Martínez: “Tenía 27, no creía que lo tuviera”

Bessy dice que antes la vida le daba igual, un día pasaba sin problema, pero hoy valora cada instante al lado de sus hijos. A sus 27 años le tocó vivir la pesadilla del cáncer.

“Valoro más saber que estuve cerca de pasar un proceso tan grande, de no superarlo y fallecer. Dios me ha dado una oportunidad de vida y tiene un propósito. Siempre me autoexploraba porque mi abuela falleció de cáncer de mama, yo sé lo que era eso. Una vez visité a mi otra abuela, fuimos a bañar y me tiré de una poza, y sentí que se me desprendió algo, desde allí comenzó mi inquietud y ya no tenía paz en mi corazón”, relata aún con lágrimas en sus ojos al recordar ese proceso doloroso.

“Yo me tocaba una pelota, y les decía a mi mamá y hermanas que la tocaran, pero no se atrevían. De tanto insistir lo hizo mi mamá, allí me la palpó. Resulta que me hicieron una biopsia y salió positiva. No lo podíamos creer, sobre todo por la edad, estaba joven; por eso no hay que confiarse. Yo les digo ahora que el cáncer parece moda, no debemos darle la oportunidad, yo les pido a todas que se hagan los exámenes a tiempo para no lamentarlo después”.