Sobrevivientes jóvenes a la covid-19 pueden reinfectarse

Infectarse con el virus que provoca a la covid-19 no es un protección infalible contra la reinfección, advierte un estudio.



El hallazgo proviene del rastreo de casi 3,250 jóvenes reclutas de marines de EE. UU. entre mayo y octubre. De ellos, 189 habían tenido un resultado positivo anterior del virus SAR-CoV-2. Durante el estudio de seis semanas en sí, un 10% de lo que habían tenido un resultado positivo se reinfectaron.



"Uno no se libra simplemente por tener anticuerpos de una infección anterior", comentó el autor del estudio, el doctor Stuart Sealfon, profesor de neurología de la Escuela de Medicina Icahn de Mount Sinai, en la ciudad de Nueva York, que realizó el estudio en colaboración con el Centro Naval de Investigación Médica.

Todos los marines estaban comenzando el entrenamiento básico, y al principio se mantuvieron en cuarentena durante dos semanas en la Marina, después de dos semanas de cuarentena en casa, según el estudio. Una vez inició el entrenamiento, los reclutas recibieron pruebas de la covid-19 cada dos semanas durante un periodo de seis semanas.



El resultado fue que 19 de los 189 reclutas que ya habían tenido covid tuvieron resultados positivos de una segunda infección durante el estudio.

Los investigadores apuntaron que las primeras y las segundas infecciones implicaron a la misma sepa del virus SARS-CoV-2, y que ninguna implicó a las nuevas cepas de Reino Unido, Sudáfrica y Brasil, que son más transmisibles y que han provocado la alarma en las últimas semanas.



De los 2,247 reclutas que no habían tenido covid-19 antes, 1,079 (un 48 por ciento) se infectaron durante el estudio.



Esto significa que los reclutas con una infección anterior con la covid "tuvieron más o menos una quinta parte del riesgo de infectarse de nuevo durante el entrenamiento básico, en comparación con los marines que no se habían infectado antes y que no tenían anticuerpos", señaló Sealfon.



Todos los que tuvieron resultados positivos durante el estudio presentaron unos síntomas "leves", dijo. Ninguno fue hospitalizado. Pero el riesgo de síntomas y la duración de la infección fueron iguales, sin importar el historial de covid.



"La única diferencia fue que la cantidad de virus en nuestras pruebas de hisopos fue un poco más baja en los marines con anticuerpos" por una infección anterior, indicó Sealfon.



Los marines reinfectados también tenían unos niveles de anticuerpos más bajos tras su enfermedad inicial, en comparación con los marines que no se volvieron a infectar.



La buena noticia es que tener anticuerpos tras la infección sí protege de la reinfección. La mala noticia es que incluso si alguien ha sufrido la covid-19, sigue habiendo un riesgo de contraerla de nuevo.