Respuestas a sus preguntas sobre las nuevas vacunas contra la covid-19

The New York Times.



A medida que el despliegue de las vacunas contra la COVID-19 sigue adelante, surgen muchas preguntas. Los expertos de Penn State Health responden aquí a algunas de las más frecuentes.



¿Cómo funcionan las vacunas contra la COVID-19?



Las vacunas contra la COVID-19 funcionan al enseñar al sistema inmunitario a protegerse contra el virus, afirmaron los expertos.



Ninguna de las dos vacunas aprobadas en Estados Unidos, fabricadas por Pfizer/BioNTech y Moderna, contiene el virus vivo. Proporcionan al cuerpo un modelo para crear un trocito del virus que causa la covid-19, llamada proteína de pico.



Una vez se ha vacunado, la maquinaria celular utiliza el modelo para fabricar la proteína de pico. Esta proteína aparece después en la superficie de la célula y el sistema inmunitario responde a ella.



Aunque este modelo es un código genético, nunca penetra en el núcleo de las células.



"Esto significa que nunca se transforma en ADN", aclaró el Dr. Fahad Khalid, jefe de medicina hospitalaria del Centro Médico Hershey de Penn State Health, en Hershey, Pensilvania. "Las células destruyen el ARNm en sí después de producir la proteína de pico".



¿Puede enfermar por las vacunas?



"La proteína de pico en sí no puede causar una infección", dijo el Dr. Mohammad Ali, médico de enfermedades infecciosas del Centro Médico Espíritu Santo de Penn State Health, en Camp Hill, Pensilvania.



¿Qué tan seguras y efectivas son las vacunas?



Khalid y Ali afirman que las vacunas son muy seguras y efectivas.



"Su efectividad es enorme", dijo Ali. "La vacuna contra la gripe suele tener una efectividad del 40 al 60 por ciento, y las vacunas contra la COVID-19 tienen una efectividad del 94 al 95 por ciento".



Sin embargo, algunas personas pueden tener una reacción alérgica a la vacuna.



Las personas que hayan tenido reacciones alérgicas a otras vacunas deberían preguntar a su médico sobre la vacuna contra la covid-19. Las personas con alergias que no estén relacionadas con las vacunas, como las alergias alimentarias, las alergias a las mascotas o las alergias estacionales, se pueden vacunar de forma segura, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) de EE.UU.



Los posibles efectos secundarios como la inflamación, el dolor en el lugar de la inyección, la fiebre, el dolor de cabeza o el dolor muscular, son temporales.



"Estos efectos secundarios no son tan perjudiciales como los casos graves de COVID-19, que pueden ser mortales", planteó Khalid.



¿Si he tenido la COVID-19, debo vacunarme?



Sí. Los CDC recomiendan la vacunación para las personas que hayan tenido la COVID-19. Esto se debe a que no se conoce cuál es la duración de la inmunidad al virus después una infección.



¿Una vez vacunado, puedo deshacerme de las máscaras?



No. La utilización de la máscara, lavarse las manos y el distanciamiento social son necesarios incluso después de la vacunación. La vacuna le protege de enfermar, pero los investigadores no saben si aun así puede infectarse y transmitir el virus a otras personas.



¿Es cierto que hay microchips en las vacunas o que pueden provocar infertilidad?



No, las vacunas no contienen dispositivos de rastreo microchip. Y la vacuna no le causará infertilidad.



"Hay mucha desinformación", lamentó Ali. El recurso más fiable para obtener la información precisa es la página web de los CDC.