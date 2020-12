Para ayudar a su corazón, elimine la carne roja, aconseja un estudio

The New York Times.



Otro estudio ha confirmado lo que los científicos saben hace mucho: comer mucha carne roja podría ser malo para el corazón.



Por otro lado, elegir proteínas basadas en las plantas en lugar de pedir un filete podría mejorar su salud cardiovascular.



En un nuevo estudio, los investigadores siguieron a más de 40,000 hombres en Estados Unidos a lo largo de un periodo de 30 años. Observaron cómo el consumo de carne roja influía en su riesgo de enfermedad cardiaca, la principal causa de muerte de los hombres y las mujeres estadounidenses.

Los hallazgos mostraron que comer una porción de carne roja procesada o sin procesar al día se asociaba con un aumento del 12% en el riesgo de enfermedad cardiaca, mientras que una porción diaria de carne roja procesada (como salchichas, perritos calientes o tocino) condujo a un aumento de un 15% en el riesgo.



Cuidado con la carne procesada



Hay unas crecientes evidencias de que las personas que comen mucha carne roja, en particular carne roja procesada, tienen un mayor riesgo de numerosos problemas de salud, entre ellos las enfermedades cardiacas y ciertos tipos de cáncer.



Pero los investigadores anotaron que las investigaciones anteriores sobre este tema con frecuencia han examinado unas dietas con mucha carne roja en comparación con otras dietas potencialmente malsanas.



"Los análisis que no mencionan a los alimentos de comparación, por defecto, comparan a la carne roja sobre todo con esas fuentes menos saludables de calorías", dice Laila Al-Shaar, científica visitante de la Facultad de Salud Pública T.H. Chan de la Universidad de Harvard, en Boston.



Cuando se compara con otros alimentos malsanos, los riesgos para la salud asociados con la carne roja quizá no sean tan llamativos. En este nuevo estudio, los investigadores decidieron ver si el riesgo de enfermedad cardiaca se reduce cuando se consumen alimentos vegetales ricos en proteína y de alta calidad en lugar de la carne roja.



Basándose en unos cuestionarios detallados, completados por los participantes del estudio cada cuatro años, de 1986 a 2016, Al-Shaar y sus colaboradores descubrieron que comer proteínas vegetales de alta calidad, como los frutos secos, los garbanzos, las lentejas o la soya en lugar de carne roja redujo el riesgo de enfermedad cardiaca en un 14 por ciento. Los granos integrales y los productos lácteos también parecieron ser beneficiosos para la salud cardiaca cuando se comían en lugar de la carne roja.