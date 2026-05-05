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Ultiman a joven albañil frente a su padre cuando regresaba a casa en Copán

Un joven de 25 años perdió la vida tras ser atacado a disparos mientras caminaba junto a su padre en Nueva Arcadia, Copán

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Dani Bonilla, de 25 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala mientras se encontraba caminando junto a su padre en una zona aislada del barrio Las Tejeras, en el municipio de Nueva Arcadia, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.

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Dani Bonilla residía en el barrio Suyapa, en La Entrada, Copán y se dedicaba a labores de construcción.

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La tarde en que ocurrió el hecho, Bonilla y su padre acababan de finalizar su jornada laboral en la construcción de una cerca perimetral en una comunidad vecina. El regreso a casa transcurría con normalidad hasta que fueron sorprendidos por varios individuos armados que los interceptaron.

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Los agresores dispararon de forma directa contra el joven albañil. Su padre, sin poder intervenir, fue testigo de cómo su hijo resultaba gravemente herido en el lugar.

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El cuerpo de la víctima quedó sobre la calle en el barrio Las Tejeras, mientras los responsables del ataque se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Fueron los habitantes del sector quienes dieron aviso a las autoridades luego de escuchar las detonaciones que alteraron la calma de la comunidad.

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Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio y procedieron a acordonar el área con el fin de resguardar la escena del crimen.

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En el lugar del hecho, las autoridades localizaron varios casquillos y proyectiles, los cuales fueron recolectados como evidencia para la investigación del ataque.

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El fallecimiento de Dani Bonilla provocó consternación entre sus allegados. Personas cercanas lo recuerdan como un joven trabajador, sin antecedentes, que diariamente se dedicaba a labores de construcción para sostenerse.

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Familiares, vecinos y amistades han manifestado su tristeza y sorpresa ante un hecho violento que.

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Hasta el momento el caso continúa bajo investigación, las autoridades no han dado a conocer posibles motivos del crimen ni han identificado a los responsables.

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