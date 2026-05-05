Ultiman a joven albañil frente a su padre cuando regresaba a casa en Copán

Dani Bonilla, de 25 años, murió tras recibir múltiples impactos de bala mientras se encontraba caminando junto a su padre en una zona aislada del barrio Las Tejeras, en el municipio de Nueva Arcadia, de acuerdo con el reporte preliminar de las autoridades.
Dani Bonilla residía en el barrio Suyapa, en La Entrada, Copán y se dedicaba a labores de construcción.
La tarde en que ocurrió el hecho, Bonilla y su padre acababan de finalizar su jornada laboral en la construcción de una cerca perimetral en una comunidad vecina. El regreso a casa transcurría con normalidad hasta que fueron sorprendidos por varios individuos armados que los interceptaron.
Los agresores dispararon de forma directa contra el joven albañil. Su padre, sin poder intervenir, fue testigo de cómo su hijo resultaba gravemente herido en el lugar.
El cuerpo de la víctima quedó sobre la calle en el barrio Las Tejeras, mientras los responsables del ataque se dieron a la fuga con rumbo desconocido. Fueron los habitantes del sector quienes dieron aviso a las autoridades luego de escuchar las detonaciones que alteraron la calma de la comunidad.
Elementos de la Policía Nacional llegaron al sitio y procedieron a acordonar el área con el fin de resguardar la escena del crimen.
En el lugar del hecho, las autoridades localizaron varios casquillos y proyectiles, los cuales fueron recolectados como evidencia para la investigación del ataque.
El fallecimiento de Dani Bonilla provocó consternación entre sus allegados. Personas cercanas lo recuerdan como un joven trabajador, sin antecedentes, que diariamente se dedicaba a labores de construcción para sostenerse.
Familiares, vecinos y amistades han manifestado su tristeza y sorpresa ante un hecho violento que.
Hasta el momento el caso continúa bajo investigación, las autoridades no han dado a conocer posibles motivos del crimen ni han identificado a los responsables.