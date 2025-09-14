El sueño que no pudo cumplir Brenda, la joven cuyo cuerpo apareció dentro de camioneta

Foto en vida de Brenda Yaneth Gómez Pérez, la joven de 28 años que fue encontrada muerta en el Bulevar del Norte de San Pedro Sula dentro de una camioneta negra.
El miércoles 10 de septiembre, Brenda fue encontrada muerta en el asiento trasero de esta camioneta negra a la altura del bordo del río Bermejo.
El carro era conducido por Sergio David Florentino Díaz, de 45 años, la pareja sentimental de Brenda.
Sergio David Florentino Díaz en el 2016 fue detenido por el crimen de un joven universitario. En el 2022 salió libre.
Sergio fue requerido el día en que hallaron el cuerpo de Brenda, sin embargo, tras 24 horas fue puesto en libertad.
Sergio dijo a las autoridades que él había estado dormido mientras Brenda estaba bebiendo.
La madre de Brenda dijo a Diario La Prensa que su hija no padecía de nada ni tomaba ningún medicamento.
La familia de Brenda fue notificada que los resultados de su autopsia tardarán 20 días en ser revelados.
Brenda era madre de un menor de seis años producto de una relación pasada.
Una fuente cerca a Brenda dijo que ella estaba entusiasmada con los desfiles de este fin de semana.
El hijo de Brenda iba a participar en los desfiles por primera vez y era algo que la tenía emocionada.
El día de su muerte, Brenda había andado ultimando los detalles del desfile e incluso le había dicho a su mamá que ella se emocionaba porque su pequeño hizo el próximo año iría a la escuela. Ese era su gran sueño.
La mamá de Brenda ha pedido a las autoridades ayudar a esclarecer su muerte, ya que al ser de escasos recursos temen que su caso pase al olvido. "Escucho noticias y veo las injusticias", dijo doña Florinda Gómez.